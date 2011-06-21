سرنوشت لیبی در اروپا رقم می خورد؛ طرح تقسیم و غارت چاه های نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریة مصر امروز در مطلبی با اشاره به وضعیت کنونی مردم لیبی می نویسد: انقلاب مردمی در لیبی نیازمند حمایت همه ملتهای آزاده ای است که بر اصل احترام به حقوق بشر تاکید می کنند. اما آنچه این روزها در این کشور درحال وقوع است، تاسف همه را به دنبال دارد، زیرا می بینیم مردم بیگناه لیبی هم در تیر رس موشک های ناتو هستند و هم نیروهای قذافی به کشتار آنها دست می زنند.

همچنین در این درگیری ها همه امکانات و توانمندی های مردم لیبی و همه زیرساختهای این کشور به ارزش صدها هزار دلار از بین رفته است.

به نوشته این روزنامه عرب زبان، ادامه درگیریها در لیبی به شکل کنونی آن، آینده این کشور متحد و یکپارچه را در معرض تهدید قرار داده است به گونه ای که دسیسه ها و توطئه هایی برای تجزیه این کشور مطرح شده است.

صحنه ای از درگیری ها در لیبی

الجمهوریة درادامه تاکید می کند: وقتی سرنوشت مردم لیبی، در پایتختهای کشورهای اروپایی رقم می خورد و تعیین می شود باید گفت تاریخ دراین کشور به عقب برمی گردد.

این روزنامه عرب زبان ارائه راه حل سیاسی را برای حل بحران در لیبی غنیمت می شمرد و می نویسد: اینجا است که وضعیت کنونی، ارائه هرگونه راهکار سیاسی را برای پایان دادن به این درگیری ها که به ضرر همه گروه های لیبیایی است می طلبد.

الجمهوریة در پایان تاکید دارد: هرچند وضعیت کنونی لیبی برای طرفهای قدرتمند که در حال تلاش برای بهره برداری و غارت چاه های نفت لیبی هستند بسیار وضعیت مناسبی به شمار می رود همچنانکه پیش از این برای چاه های نفت عراق نیز همین وضعیت رخ داد.