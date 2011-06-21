پرویز سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای سه طرح جدید آموزشی در ادارات استان هرمزگان خبر داد و اظهار داشت: موضوع تبیین سیاستهای کلی نظام، عملیاتی کردن همت مضاعف و کار مضاعف و اجرایی کردن آئین نامه دور کاری عنوان این سه طرح در نظر گرفته شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان اضافه کرد: موضوعات با در نظر گرفتن اهداف کلی نظام و در جهت ارتقای سطح آگاهی مدیران و کارمندان در مسیر انتخابی حرکت پیشرفت کشور تعیین شده است.

وی گفت: این دوره های آموزشی درراستای سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت افزایش بصیرت کارکنان دولت و کاهش فرآیندها در دستگاههای اجرایی برگزارمی شود.

سالاری در خصوص نحوه شرکت و ثبت نام این طرحها بیان داشت: همه کارمندان می توانند از طریق اداره خود اقدام کرده و به صورت رایگان در این طرحها شرکت کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان شرکت عموم را نیز آزاد عنوان کرد و ادامه داد: علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت مرکز آموزش و پژوهش استان و یا پایگاه اطلاع رسانی استانداری هرمزگان از زمان برگزاری کلاسها اطلاع یابند و برای ثبت نام به مرکز آموزش و پژوهش مراجعه کنند.

وی یاد آور شد: تمام مدیران دستگاههای اجرایی حداقل 60 ساعت و حداکثر 100 ساعت و کارمندان دولت حداقل 40 ساعت و حداکثر 60 ساعت در سال موظفند در دوره های آموزشی شرکت کنند.