کمالوندی معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه شد/ مراسم معارفه فردا

به گزارش خبرنگار مهر، در حکم انتصاب کمالوندی آمده است : نظر به خدمات صادقانه و تجربیات ارزنده ای که جنابعالی در مسئولیتهای مختلف ابراز داشته اید به سمت معاون اداری و مالی منصوب می شوید.

کمالوندی پیش از این سفیر جمهوری اسلامی ایران در زیمبابوه و اندونزی بوده و در کارنامه 30 ساله خود تجربه کار دیپلماتیک در کشورهائی چون سیرالئون ، سوئد و اسپانیا را نیز داشته است .

وی همچنین به مدت هشت سال بعنوان مدیرکل در حوزه های اموراداری و نظارت و ارزیابی وزارت امور خارجه خدمت کرده و آخرین سمت وی پیش از این انتصاب ، معاون آمریکای وزارت امور خارجه بوده است.

کمالوندی از دیپلماتهای با تجربه در دستگاه دیپلماسی کشور می باشد که به زبانهای انگلیسی و اسپانیایی تسلط و با زبان عربی آشنایی داشته و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

مراسم معارفه ایشان فردا چهارشنبه با حضور وزیر امور خارجه و کلیه مدیران این وزارتخانه برگزار می شود.

