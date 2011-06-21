شهرداری زنجان پرداخت بدهی ها را در اولویت قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عینی‌فرد ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان افزود: شهرداری باید به این نکته توجه کند که پیگیری مصوبات و انجام تعهدات به مردم، باید در اسرع وقت صورت گیرد زیرا مردم انتظار دارند به مشکلاتشان در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.



وی به ضرورت انجام تعهدات شهرداری در انجام پروژه‌هایی همچون پل غیرهمسطح امام حسین (ع) و بلوار ولایت اشاره کرد و ادامه داد: اجرای پروژه‌های زنجان‌رود، زینبیه شرقی و غربی جزء تکالیفی است که شهرداری باید نسبت به اجرای سریع آن اقدام کند.



رئیس شورای شهر زنجان همچنین با اشاره به اینکه طرح‌هایی که با حضور استاندار کلنگ‌زنی شده است، نباید معطل بماند افزود: هزینه‌های اضافی شهرداری را امسال تعطیل کنید زیرا فعالیت‌های عمرانی شهر نیاز به توجه و تزریق بودجه دارد.



همچنین شهردار زنجان با اشاره به بدهی 35 میلیارد تومانی شهرداری زنجان، گفت: با توجه به این رقم، امسال نیز بودجه 90 میلیارد تومانی برای شهرداری به تصویب رسیده است که این موضوع کار را برای ارائه خدمات به شهروندان تا حدودی مشکل کرده است.



موسوی توانایی مالی شهرداری محدود بوده و متأسفانه در این شرایط شاهد هستیم که بدهی‌هایی نیز به بدنه کم‌توان شهرداری زنجان تحمیل می‌شود که به‌عنوان مثال حکم یک میلیارد و 300 میلیون تومانی دادگاه برای یکی از پرونده‌های مطروحه علیه شهرداری، یکی از مواردی است که شرایط کار را سخت‌تر می‌کند.



وی با اشاره به اینکه شهرداری زنجان در حال حاضر ماهانه 900 میلیون تومان اقساط مربوط به مواردی که در دادگاه‌ها محکوم شده است را پرداخت می‌کند ادامه داد: بارها تأکید کرده‌ایم که باید به فکر درآمدهای پایدار باشیم و با این شرایط نمی‌توان به‌دنبال اجرای پروژه‌های بزرگ بود.



موسوی با تأکید بر تلاش برای حذف هزینه‌های غیرضروری شهرداری زنجان، گفت: همه دستگاه‌های دولتی انتظار دارند که شهرداری زنجان نسبت به آنها با عطوفت برخورد کرده و عوارض مربوط به ساخت و ساز و مواردی از این دست را دریافت نکند که این امر خواسته بسیار بزرگی از این مجموعه است و مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که عدم پرداخت بدهی‌ها، باعث حیف و میل شدن پول مردم می‌شود.



شهردار زنجان گفت: همه باید غم شهر زنجان را بخورند و باید فکری به حال زنجان بکنیم، چرا که اداره شهر نیاز به پشتوانه مالی دارد.