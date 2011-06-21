به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور ظهر امروز سه شنبه در دیدار با عبدالرحمان رحمان معین معاون امنیتی وزیر کشور افغانستان با اشاره به برگزاری اولین نشست کارگروه امنیتی بین تهران و کابل تاکید کرد: توافقات صورت گرفته باید هر چه سریعتر اجرایی شود تا شاهد نتایج مثبت آن باشیم.



وی با تاکید بر مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریسم، تقویت مدیریت امور مرزی، توسعه و ارتقاء همکاری های پلیسی و امنیتی، خواستار تقویت هر چه بیشتر بازارچه ها و مبادلات مرزی شد.



وزیر کشور با اشاره به طرح ساماندهی اتباع غیر مجاز که در کشورمان صورت می پذیرد، گفت: باید تردد مهاجرین و اتباع افغانی به جمهوری اسلامی ایران باید سامان پذیرد.



محمد نجار همچنین با اشاره به حضور نیروهای بیگانه در خاک افغانستان، این امر را عاملی برای گسترش تروریسم، کشت و قاچاق مواد مخدر، نا امنی و عدم استقرار امنیت و ثبات در افغانستان و منطقه دانست.



وی با تاکید بر اینکه نیروهای اشغالگر باید هر چه سریعتر خاک افغانستان و منطقه را ترک کنند گفت: کشورهای منطقه خود توانایی استقرار امنیت و ثبات را دارند و حضور نیروهای بیگانه فقط عاملی برای بی ثباتی و نا امنی در منطقه است.



وزیر کشور ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به افغانستان برای متوقف کردن کشت خشخاش و راه اندازی کشت جایگزین تصریح کرد: کشورهای حامی تروریست و استکبار جهانی منابع مالی خود را از طریق مواد مخدر تامین می کنند که این امر نشان دهنده خوی استکباری آنها است.



عبدالرحمان رحمان معین معاون امنیتی وزیر کشور افغانستان نیز در این دیدار با تقدیر و تشکر صمیمانه از جمهوری اسلامی ایران به خاطر 30 سال مهمان نوازی از مهاجرین افغانی گفت: افغانستان نیز با تمام توان در مقابل تردد مهاجرین غیر مجاز ایستادگی خواهد کرد.



وی با بیان اینکه افغانستان مبارزه جدی را برای مبارزه با مواد مخدر در پیش گرفته است ابراز امیدواری کرد نشست کارگروه امنیتی بین دو کشور هر چه سریعتر نتایج مثبت خود را نشان دهد.