بهزیستی زنجان از اعتیاد در سه سطح پیشگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، گل نساء آقا محمدی ظهر سه شنبه در همایش مقابله با اعتیاد در شهرستان خدابنده فزود: سطح اول پیشگیری قبل از بروز و ایجاد اعتیاد آغاز می شود و هدفش حفظ سلامتی و بهداشت افراد در معرض خطر اعتیاد است تا از گرفتار شدن آنها در دام اعتیاد جلوگیری کند.

وی ادامه داد: سطح دوم پیشگیری شامل درمان معتادینی می شود که در مراحل اولیه مصرف مواد هستند.

آقامحمدی با اشاره به هدف سطح پیشگیری ثانویه ابراز داشت: در این سطح سعی می شود طول مدت اعتیاد فرد کاهش پیدا کند و به مرحله خطرناک و شدید نرسد.

آقامحمدی اظهار داشت: سطح سوم پیشگیری که آخرین سطح در درمان و پیشگیری از معتادین است شامل کاهش عوارض و اثرات اعتیاد است و هدف آن بیشتر روی سایر افراد خانواده متمرکز است.

رفیعی فرماندار خدابنده نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این همایش به همت بهزیستی خدابنده گفت: مهار اعتیاد معضلی است که همت همه مسئولین را می طلبد .

در ادامه همایش صادقی دبیر کارگروه فرهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان در مورد نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد و نقش عوامل خطر ساز اعتیاد در خانواده خاطر نشان کرد: استعدادهای ارثی،اعتماد به نفس پایین ،مهارتهای اجتماعی ضعیف،خانواده آشفته و همبستگی ضعیف بین افراد می تواند از عوامل و زمینه های ایجاد اعتیاد در افراد باشد.

این همایش موضوعاتی چون مواد اعتیاد آور صنعتی، پیشگیری اولیه از اعتیاد و فعالیت های انجمن NA استان قزوین و زنجان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.