رفع مشکل کم آبی روستاهای حومه شهرستان رشت

محمد علی فرامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه براین با اجرای عملیات رفع گرفتگی و شکستگی 200 خانوار از ساکنان روستای طارمسر این شهرستان آب دار شدند.

وی در ادامه از رفع گرفتگی قسمتی از شبکه توزیع و شکستگی لوله آبرساتی روستای گیلوا و آبدار شدن 200 خانوار ازساکنان این روستا نیز خبرداد.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی گیلان با اشاره به عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستای " لله وجه سر " شهرستان آستانه اشرفیه گفت: منبع تامین آب این پروژه مجتمع صفرابسته شهرستان آستانه است.

وی عنوان کرد: با 10 هزار متر لوله گذاری شبکه و اعتباری معادل یک هزار و 800 میلیون ریال در مدت پنج ماه، 195 خانوار روستایی شهرستان آستانه اشرفیه از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.