کارآفرینان برتر استان قزوین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور مجید دوستعلی قائم مقام وزیر کار و امور اجتماعی، عجم استاندار قزوین، نادری مدیر برنامه ریزی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی و جمعی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران از 10 نفر کارآفرین برتر استان قزوین تجلیل شد.

در این مراسم که در سالن اجتماعات مرکز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد از بین 540 تن از ثبت نام کنندگان در جشنواره ششم 10 تن از کارآفرینان برتر و مشاغل خانگی در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات تجلیل شد.

در این جشنواره رحیم رضایی حریری از شرکت بهینه سازان، اعظم افضلیان نائینی از شرکت کشت و صنعت هزار جلفا، سید صادق قاسمی خلج نژاد از مرکز جامع درمانی توانبخشی بهار، محمد علی دقیقی از کشت و صنعت آوین دشت، مرضیه اسلامی از شرکت متفکران توانای سهیل، سید محسن صفایی از شرکت ایران چسب، سید وحید رضوی از شرکت کشت و صنعت آریا، سید حسن خاکبازان فرد از شرکت شیان آویژ، علیرضا مهرعلیان از درمانگاه المهدی و ابراهیم نظری از شرکت پویش پارت سیمین به عنوان کارآفرین برتر معرفی شند.

همچنین حجت الله یوسفی از کانون معلولان توانا و معصومه طارمی از شرکت تعاونی گردونه مهر پرند به عنوان کارآفرین اجتماعی برتر، محمد رضا خان محمدی از شرکت تولی پرس و محمد افتخاری از نیروگاه شهید رجایی به عنوان پژوهشگران برتر، احمد بامشاد استاد کار و هنرمند موج بافی، سیف الله شکری، استاد کار و هنرمند سازهای سنتی به عنوان چهره های ماندگار برتر، مرضیه مرادی از واحد پرورش قارج صدفی و مریم مافی زاده از صندوق اعتبارات خرد زنان روستای شترک به عنوان مدیران زن برتر، سیده مرضیه حسینی از شرکت صنایع پند به عنوان ورزشکاران برتر زن تجلیل شد.

شرکت شیشه قزوین هم در بخش نمازخانه های برتر انتخاب شد و لوح تقدیر گرفت.

همچنین با نظر هیئت داوران طرحهای ثریا طاهرخانی، فرنوش فولادی ها، ثریا فرازمند، فرزانه واقع، وحید دمیرچی، حسین ملایی به دعنوان طرحهای برتر دوره آموزش مهارت کسب و کار معرفی شد.

در این جشنواره مجید حسینی مدیرعامل گروه تولید پفیش از کار،ارینان برتر ملی ، کشوری و استانی با اشاره به اهمیت بازاریابی و توجه به نیاز مصرف کننده در رقابت عصر حاضر گفت: دانش اقتصادی، شناخت اوضاع بازار، ابتکار و خلاقیت در کار و تحقیق و پژوهش را لازمه موفقیت در کسب و کار دانست.

وی افزود: کارآفرینان در شرایط کنونی باید در حوزه برند(نام تجاری) که به منزله اثر انگشت تولیدکنندگان است تلاش بیشتری کنند تا نام کالای ایرانی به عنوان یک نام نیک در اذهان مصرف کننده باقی بماند.