توان آذربایجان شرقی در اشتغالزایی بیش از رقم تکلیفی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی ظهر سه شنبه در کارگروه اشتغال استان افزود: گواه این موفقیت ایجاد 88 هزار شغل در سال گذشته بود که مجموعه استان را به تحقق تعهدات سال جاری امیدوار کرد.

بیگی با اشاره به تعهد ایجاد 163 هزار شغل در سال جاری در استان خاطرنشان کرد: در موضوع اشتغال‌زایی امیدواری زیادی از جانب دولت نسبت به آذربایجان شرقی وجود دارد و از همین رو تعهد استان در سال جاری، 4 برابر سال گذشته تعیین شد.

وی ابراز داشت: تعهد 163 هزار شغلی استان در سال جاری بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شده و پیش‌بینی می‌کنیم که رقم اشتغال‌زایی، بیش از سقف تعیین شده باشد.

بیگی افزود: البته بعضی از دستگاه‌ها هنوز سهم خود را مشخص نکرده‌اند و معاونت برنامه‌ریزی باید این موضوع را پیگیری کند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان در 4 و 5 تیر ماه خاطرنشان کرد: اکنون در آستانه یک تحرک جدید اقتصادی در آذربایجان شرقی هستیم که می‌تواند به عنوان مبدأ تحول در اقتصاد استان خود را نشان دهد.

وی آذربایجان شرقی را کانون تحولات اقتصادی شمال غرب کشور خواند و تصریح کرد: برگزاری این همایش در سطح ملی و فرا استانی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

احمد علیرضابیگی با بیان این که آنچه امروز به دست آمده از رهگذر تلاش‌های گذشته است افزود: همایش دوم سرمایه‌گذاری استان در شرایطی اجرا شد که در آستانه هدفمندی یارانه‌ها قرار داشتیم و انتخابات ریاست جمهوری نیز در پیش بود ولی اکنون با استفاده از تجارب همایش‌های قبلی باید همایش سوم را با موفقیت برگزار کنیم و حضور استان‌های شمال غرب کشور نیز ظرفیت مضاعفی را برای این همایش ایجاد خواهد کرد.

وی اظهار داشت: استان آذربایجان شرقی در موضوع پنجره واحد صادرات به عنوان الگو مطرح شده و در موضوع سرمایه‌گذاری نیز همایش‌ها و برنامه‌های خوبی در استان برگزار شده است.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر فراهم کردن شرایط مناسب برای تسهیل فعالیت‌های تولیدی گفت: مبنای ارزیابی عملکرد مدیران استان، فعالیت در جهت تسهیل امور سرمایه‌گذاری و تولید است و این موضوع به صورت جدی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به تدوین سند توسعه اشتغال استان اظهار داشت: در این زمینه هم تهیه‌کنندگان سند و هم مدیران دستگاه‌های اجرایی باید اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

بیگی با تاکید بر مشارکت بیشتر دستگاه‌های اجرایی استان در تدوین این سند تصریح کرد: اکنون در ابتدای برنامه پنجم توسعه قرار داریم و دستگاه‌های ذیربط در حوزه اشتغال باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را در این زمینه انجام دهند.

وی همچنین با تاکید بر حمایت از تولید داخلی استان گفت: دستگاه‌های اجرایی باید متعهد به مصرف تولیدات داخلی استان باشند و در کنار آن، تولیدکنندگان هم باید تعهد دهند که محصولات آنها برای استفاده‌کنندگان به‌صرفه باشد.

مدیرکل سازمان صنایع و معادن استان هم در این نشست از برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن برای ایجاد 26 هزار شغل در سال جاری در استان خبر داد و گفت: این رقم دو برابر رقمی است که در راستای تعهد اشتغال‌زایی استان به سازمان صنایع و معادن تخصیص یافته است.

علی مسافری افزود: در سال 90، دو هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن سرمایه‌گذاری خواهد شد.

در نشست امروز کارگروه اشتغال استان 212 طرح اشتغال زایی در قالب بنگاه های زودبازده با اعتبار 253 میلیارد و 920 میلیون ریال با ایجاد شغل برای 867 نفر مصوب شد.

همچنین سازمان جهاد کشاورزی برای ایجاد پنج هزار فرصت شغلی و سازمان صنایع و معادن استان برای ایجاد 13 هزار فرصت شغلی بیشتر از تعهد سال جاری اعلام آمادگی کردند.

در این نشست امکان استفاده از تسهیلات بنگاه‌های زودبازده توسط واحدهای تولید خودروی کار (کامیون و کامیونت) به تصویب رسید.

همچنین 56 طرح نیمه تمام با توان اشتغال‌زایی برای یک هزار و 320 نفر با استفاده از تسهیلات بنگاه های زودبازده مطرح و برای بررسی بیشتر به کمیته کارشناسی کارگروه مربوطه ارجاع شد.

در پایان این نشست، گزارشی از روند تنظیم سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ارایه شد.

این گزارش که بخشهایی از آن مورد نقد برخی مدیران حاضر در نشست قرار گرفت، با نظر معاون برنامه ریزی استاندار مبنی بر اینکه هنوز در مرحله مقدماتی و تدوین قرار داد و می تواند مورد بررسی بیشتر قرار گیرد ، از سوی گروه تدوین کننده آن در حال تکمیل معرفی شد.

مدیرکل سازمان صنایع و معادن استان درخصوص پیش‌نویس سند توسعه اشتغال استان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد برخی از آمارها و ارقام ارائه شده در این سند، با اهداف غیرکارشناسی مطرح شده‌اند و لازم است شاخص‌های واقعی و کارشناسی شده مورد توجه قرار گیرند.