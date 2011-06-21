به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران حزی موتلفه اسلامی سخن می گفت با اشاره به شرارت منافقین در 30 خرداد سال 60 و اعلان جنگ مسلحانه اظهار داشت : ما امسال یاد 17 هزار شهید ترور و نفاق را گرامی می داریم ، 12 هزار نفر از قربانیان ترور توسط منافقین به شهادت رسیدند . آمریکا ، انگلیس و رژیم صهیونیستی در این قتل عام نقش کلیدی و پشتیبانی داشته و امروز هم هنوز از تروریسم با پررویی دفاع می کنند.

حبیبی با اشاره به شرارت فتنه گران در سال 88 تصریح کرد : نفاق جدید با یک پیوند سازمانی با نفاق قدیم قصد داشتند ثبات انقلاب را به خطر بیندازند و همانند سال 1360 حمام خون در کشور راه بیاندازند ، اما هوشمندی مقام معظم رهبری و بصیرت مردم جلوی یک توطئه بزرگ را گرفت و نقشه های شوم آنان را نقش بر آب کرد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به حادثه هفتم تیر سال 1360 تاکید کرد: منافقین از دست زدن به هر جنایتی پرهیز نداشتند، متاسفانه دستگاه قضایی، پیگیری پرونده های هفتم تیر و هشتم شهریور را با تسامح رها کرد. ما معتقدیم هنوز هم دیر نشده است می توان با پیگیری حقوقی این پرونده ها و عوامل اصلی این فجایع را به پای میز محاکمه کشاند و مباشران و مسببان آنرا از طریق پلیس بین الملل در خارج از کشور تحت تعقیب حقوقی قرار داد.

وی با اشاره به نبرد نرم غرب علیه انقلاب اسلامی بیان داشت: امنیت ملی کشور طی سه دهه گذشته در داخل مورد تهدید پدیده نفاق و در خارج مورد تهدید آمریکا ، انگلیس و رژیم صهیونیستی بوده است. این دو در یک نقطه به هم رسیده اند. مردم آگاه و بصیر ایران هم همواره در آن نقطه یک صف میلیونی و یک سد الهی درست کرده اند، به همین دلیل همیشه شکست و ناکامی طی این سالها نصیب دشمن شده است.

حبیبی فرهنگ و اخلاق عمومی را اساسی ترین مسئله امنیت ملی دانست و گفت: ما در این سالها مورد هجوم ناتوی فرهنگی برای انهدام فرهنگ و اخلاق عمومی بودیم. هزاران شبکه ماهواره ای در بالای سر ما ، صد ها سایت خبری در فضای مجازی و هزاران رسانه مکتوب در داخل و خارج ، اخلاق ، عفت عمومی ، روحیه ایثار و شهادت طلبی و مجاهدت های بزرگ ملت را در راه استقلال و آزادی هدف قرار داده اند، اما ره به جایی نخواهند برد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به قانون حجاب و عفاف تصریح کرد : قانون حجاب و عفاف یک بسته کامل برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است که دقیقا تکالیف تک تک دستگاه های مسئول را مشخص کرده و اگر مسئولان به وظایف خود عمل کنند اهداف دشمن محقق نخواهد شد .

وی ادامه داد : حزب موتلفه اسلامی خواستار اجرای دقیق قانون عفاف و حجاب به عنوان یک مطالبه مردمی از دستگاه های مسئول است.

حبیبی با اشاره به استراتژی دشمن در هدف قرار دادن عفت و پاکدامنی در جامعه امروز ایران ابراز داشت: تمامی مراجع تقلید بدون استثناء استفاده از برنامه های ماهواره ای دشمن را حرام می دانند قانون مشخصی هم در این باره وجود دارد امیدوارم افراد مومن و متعهد توجه به این تحریم را داشته باشند. مقصد نهایی جنگ نرم دشمن انهدام و فروپاشی نهاد خانواده از طریق پخش برنامه های مبتذل از طریق ماهواره و اینترنت است. دشمن از این طریق عقلانیت سیاسی ، معنویت دینی جامعه را هدف قرار داده است . اتحاد ، ایمان و نیز اعتماد به نفس ملی هر روز مورد بمباران برنامه های تبلیغی دشمن است.

وی تاکید کرد: قانون عفاف و حجاب یک استراتژی کامل را برای مقابله با ناتوی فرهنگی است ، دولت ، مجلس و دیگر دستگاه ها باید همت خود را برای عملیاتی کردن آن نشان دهند .

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری در خصوص بازداشت 6 مدیر نفتی اظهار داشت: تفریغ بودجه سال 83 خبر از تخلف چند مدیر نفتی درمورد قرارداد کرنست داده بود، متاسفانه تخلفی که در دوران اصلاحات انجام شده بود از طریق دیوان محاسبات برخورد نشد. اکنون پرونده در دستگاه قضایی مطرح است به نظر ما مجلس و دیوان باید به این پرونده به لحاظ حقوقی رسیدگی کنند و جرم مدیران نفتی را احراز نمایند و پرونده را برای تعقیب مطابق مفاد قانون دیوان محاسبات به دستگاه قضایی ارسال نمایند.

حبیبی همچنین درباره آخرین تحولات بحرین بیان داشت: انقلاب اسلامی مردم بحرین به یمن رهبری ، روحانیت و همراهی رهبران اهل سنت به نتیجه می رسد ، مردم هنوز شور و هیجان انقلابی خود را علی رغم سرکوب و خشونت نشان داده اند و میادین مبارزه را ترک نکرده اند آل خلیفه و آل سعود راهی جز عقب نشینی و تسلیم ندارند.

وی با اشاره به آغاز هفته قوه قضاییه گفت: سلامت دستگاه قضایی می تواند نظام را بیمه کند و امیدواریم در این مسیر گام های استوارتری برداشته شود .

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان با اشاره به آنکه از دستگاه قضا انتظار قاطعیت در برابر جرایم گروه های انحرافی که مورد تاکید آیت الله آملی لاریجانی بوده است تاکید کرد: احزاب و گروه های سیاسی تنها می توانند در عرصه روشنگری عمل نمایند و در شرایطی که اجماعی خوب در خصوص خطرات عملکرد گروه انحرافی در کشور فراهم شده انتظار آن است که دستگاه قضا فارغ از ملاحظات سیاسی و با استقلال کامل به رسیدگی پرونده این گروه بپردازد تا از ادامه فتنه گری آنها پیشگیری به عمل آید.

