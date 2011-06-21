پیام وزیر امورخارجه صربستان تسلیم آهنی شد/ دعوت از صالحی برای سفر به بلگراد

به گزارش خبرنگار مهر، در این ملاقات تاناسکوویچ با اشاره به تاریخ ، فرهنگ و تمدن دیرینه ایران و نیز اظهار رضایت از همکاری موجود میان دو کشور، خواستار حمایت جمهوری اسلامی ایران از موضع بلگراد در قبال کوزوو شد.

علی آهنی نیز در این دیدار ضمن یادآوری ظرفیت های موجود در مناسبات بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان نسبت به توسعه بیش از پیش همکاری های فیمابین ابراز امیدواری کرد.

معاون اروپای وزارت امورخارجه همچنین با مقایسه تطبیقی رفتار غرب در قبال تحولات شمال آفریقا و خلیج فارس و زیر سئوال بردن مداخله نظامی ناتو در لیبی که با تفسیر غلط از قطعنامه شورای امنیت موجب کشته شدن انسان های بیگناه و نابودی زیرساخت های اقتصادی این کشور شده، بر ضرورت کنار گذاشتن رویکردهای دوگانه غرب و اصلاح ساختار سازمان ملل متحد و مشارکت همه کشورها در مدیریت جهانی تاکید کرد.

علی آهنی در خصوص موضع کشورمان در قبال تحولات کوزوو نیز اظهار داشت: موضع جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته مبتنی بر اصول حقوق بین الملل و نیز رعایت حقوق کامل ساکنین منطقه از جمله مسلمانان می باشد و در این راستا تهران آمادگی ارائه هرگونه کمک را دارد.

خاطرنشان می شود در این ملاقات دعوت کتبی وزیر امورخارجه صربستان به منظور شرکت وزیرامورخارجه کشورمان در مراسم گرامی داشت پنجاهمین سالگرد جنبش عدم تعهد که قرار است در شهریورماه آینده در بلگراد برگزار شود تسلیم شد.