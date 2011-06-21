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۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

معاون صدا و سیما:

نیاز به همفکری اساتید در طرح برنامه های رسانه ملی داریم

نیاز به همفکری اساتید در طرح برنامه های رسانه ملی داریم

معاون آموزش و پژوهش صدا و سیما با اشاره به جایگاه ارزنده اساتید در جامعه اذعان داشت: در رسانه ملی نیاز به همفکری اساسی در طرح برنامه ها را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر غلام رضایی عصر سه شنبه در همایش تقدیر از اساتید بسیجی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در حال برگزاری است با اشاره به جایگاه اساسی در جامعه افزود: امروز در جنگ نرم رسانه ای بسر می بریم و اساتید و نخبگان علمی در صف مبارزه و مقابله با این جنگ قرار دارند. از سویی دیگر باید به جایگاه ویژه و ارزنده اساتید در جامعه اشاره کرد.

غلام رضایی همچنین به برنامه های صدا و سیما اشاره کرد و افزود: طبق آخرین آماری که به دست آوردیم مخاطبین صدا و سیما در حد پائینی اعلام شده که این قابل قبول نیست.

وی خطاب به اساتید گفت: امیدواریم از دیدگاه ها و نقطه نظرات شما در طرح برنامه های سازمان صدا و سیما استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: در طرح برنامه هایی که از دیدگاهها و نقطه نظرات اساسی استفاده شد موفق بودیم و هر جا که ضعف بود از عدم تحقیقات بود.

کد مطلب 1340965

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