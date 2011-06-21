  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۵۰

لیگ قهرمانان آسیا/

زمان دیدارهای ذوب‌آهن و سپاهان در مرحله یک‌چهارم نهایی اعلام شد

زمان دیدارهای ذوب‌آهن و سپاهان در مرحله یک‌چهارم نهایی اعلام شد

از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان دیدارهای ذوب‌آهن و سپاهان ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال‌‍، تاریخ و ساعت دیدارهای تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن و سپاهان اصفهان در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2011 را به شرح زیر اعلام کرد:

چهارشنبه 23/06/90
* سوون سامسونگ بلووینگز کره‌جنوبی - ذوب‌‌آهن ایران، ساعت 15، ورزشگاه جام جهانی سوان
* سپاهان ایران- السد قطر، ساعت 19:30 به وقت ایران، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

چهارشنبه 06/07/90
* ذوب‌آهن ایران - سوون سامسونگ بلووینگز کره‌جنوبی، ساعت 16:20، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* السد قطر - سپاهان ایران، ساعت 18:50، ورزشگاه شیخ جاسم بن حمد دوحه

دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا در روزهای 19 و 26 اکتبر(27 مهر و 4 آبان) برگزار می‌شود و بازی فینال در یکی از دو روز چهارم یا پنجم نوامبر (13 یا 14 آبان) انجام خواهد شد.

کد مطلب 1340966

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها