به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامهای به فدراسیون فوتبال، تاریخ و ساعت دیدارهای تیمهای فوتبال ذوبآهن و سپاهان اصفهان در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2011 را به شرح زیر اعلام کرد:
چهارشنبه 23/06/90
* سوون سامسونگ بلووینگز کرهجنوبی - ذوبآهن ایران، ساعت 15، ورزشگاه جام جهانی سوان
* سپاهان ایران- السد قطر، ساعت 19:30 به وقت ایران، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
چهارشنبه 06/07/90
* ذوبآهن ایران - سوون سامسونگ بلووینگز کرهجنوبی، ساعت 16:20، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* السد قطر - سپاهان ایران، ساعت 18:50، ورزشگاه شیخ جاسم بن حمد دوحه
دیدارهای مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا در روزهای 19 و 26 اکتبر(27 مهر و 4 آبان) برگزار میشود و بازی فینال در یکی از دو روز چهارم یا پنجم نوامبر (13 یا 14 آبان) انجام خواهد شد.
