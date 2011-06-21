به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن توشنی عصر سه شنبه در جلسه مشاغل خانگی شهرستان افزود: مشاغل خانگی در توسعه فضای کسب و کار و رونق اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.



وی اظهار داشت: ایجاد مشاغل خانگی در توسعه فضای کسب و کار و رونق اقتصادی موثر بوده و در این خصوص کمیته تخصصی در فرماتداری گرگان تشکیل و نظارت بر این مشاغل را به عهده دارد.

وی اضافه کرد: دستگاه های عضو در این کمیته تخصصی باید ظرفیت های اشتغال ، موانع و مشکلات را شناسایی و پیشنهادها را به این کمیته اعلام کنند.

توشنی همچنین خواستار نظارت دقیق بر بهداشت تولید مواد غذایی در مشاغل خانگی شد.

وی در خصوص استفاده از تسهیلات نیز گفت: افرادی که از تسهیلات خود اشتغالی استفاده کرده اند نمی توانند مجددا از تسهیلات مشاغل خانگی استفاده کنند.