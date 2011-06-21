به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اهمیت حجاب و عفاف و ضرورت توجه به این مقوله در جامعه اظهار داشت: مسئولان فرهنگی باید توجه بیشتری به این مسئله داشته و در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بکوشند و برنامههایی را اتخاذ و اجرایی کنند که مروج اسلام ناب محمدی باشد.
وی تاکید کرد: طرح عفاف و حجاب نباید مقطعی بوده و به دست فراموشی سپرده شود بلکه باید به طور مداوم و مستمر در سطح جامعه اجرا شود.
امام جمعه تبریز گفت: فرهنگ متعالی حجاب و عفاف باید در دانشگاهها و مراکز عالی نهادینه شده و در کنار آموزش علمی، به جنبههای خداشناسی و معرفتی هم اشاره شود.
آیت الله شبستری با اشاره به بیانات پرمحتوای مقام معظم رهبری در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز داشت: با توجه و تامل در بیانات امام راحل(ره) و منویات مقام عظمای ولایت، فرهنگ عمومی مردم باید در مسیر صحیح قرار گیرد و عاری از هرگونه التقاط باشد.
وی با تاکید بر نقش نهادهای فرهنگی در ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب افزود: صبغه فرهنگی انقلاب اسلامی رسالت نهادها و دستگاههای فرهنگی در بسط این فرهنگ را دو چندان کرده و حوزههای یاد شده باید عنایت خاصی به مسئله حجاب داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی با اشاره به پیشنیه غنی فرهنگی مردم ایران بیان داشت: تنها توجه به شاکله ظاهری فرهنگ نمی تواند نابسامانیها را از بین ببرد بلکه غنای فرهنگ باید باطنی و بنیادی باشد.
وی اذعان داشت: نشستهای شورای فرهنگ عمومی باید ثمرات عملی داشته و مسائلی که در این شورا مطرح میشود به مرحله اجرا برسد تا جامعه را بهرهمند سازد.
در این نشست نقشه جامع علمی کشور از سوی اعضای شورای فرهنگ عمومی مورد بررسی قرار گرفته و امام جمعه تبریز نیز تدوین نقشه جامع علمی کشور را مطلوب ارزیابی کرد.
