تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه اول تیرماه خرداد سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم رجب سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم ژوئن سال 2011 میلادی.
- رقابتهای دوچرخهسواری قهرمانی کشور در رشته کورسی از امروز با حضور برترین تیمهای داخلی در پیست دوچرخهسواری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می گردد.
- روز پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان جهان 2011 مکزیک امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه C:
* انگلیس - کانادا
* روآندا - اروگوئه
گروه D:
* آمریکا - ازبکستان
* جمهوری چک - نیوزلند
- نشست خبری مربیان تیمهای فوتبال امید ایران و عراق ساعت 15 امروز در محل سازمان لیگ برگزار میشود.
- آخرین تمرین تیم فوتبال امید ایران پیش از رویارویی با تیم عراق ساعت 20 امشب در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.
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