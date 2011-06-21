تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه اول تیرماه خرداد سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم رجب سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم ژوئن سال 2011 میلادی.

- رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور در رشته کورسی از امروز با حضور برترین تیم‌های داخلی در پیست دوچرخه‌سواری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می گردد.

- روز پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان جهان 2011 مکزیک امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه C:

* انگلیس - کانادا

* روآندا - اروگوئه

گروه D:

* آمریکا - ازبکستان

* جمهوری چک - نیوزلند

- نشست خبری مربیان تیم‌های فوتبال امید ایران و عراق ساعت 15 امروز در محل سازمان لیگ برگزار می‌شود.

- آخرین تمرین تیم فوتبال امید ایران پیش از رویارویی با تیم عراق ساعت 20 امشب در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.