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۱ تیر ۱۳۹۰، ۰:۰۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه‌‌ ورزشی: آغاز رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور در رشته کورسی و پیگیری مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان جهان از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه اول تیرماه خرداد سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم رجب سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم ژوئن سال 2011 میلادی.

- رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور در رشته کورسی از امروز با حضور برترین تیم‌های داخلی در پیست دوچرخه‌سواری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می گردد.

- روز پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان جهان 2011 مکزیک امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه C:
* انگلیس - کانادا
* روآندا - اروگوئه
گروه D:
* آمریکا - ازبکستان
* جمهوری چک - نیوزلند

- نشست خبری مربیان تیم‌های فوتبال امید ایران و عراق ساعت 15 امروز در محل سازمان لیگ برگزار می‌شود.

- آخرین تمرین تیم فوتبال امید ایران پیش از رویارویی با تیم عراق ساعت 20 امشب در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1340992

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