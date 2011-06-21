شرکت 1300 دانش آموز قمی در طرح تابستانی نشاط معنوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در اداره کل اوقاف و امور خیریه قم برگزار شد، اظهارداشت: افتتاحیه طرح نشاط معنوی نهم خردادماه سال جاری همزمان با مبعث نبی مکرم اسلام(ص) در سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار می‌شود و اختتامیه این طرح نیز بعد از ماه مبارک رمضان، ۱۲ شهریورماه در مجتمع بزرگ امام خمینی‌(ره) قم برگزار خواهد شد.



وی اظهار داشت: مدت زمان اجرای طرح نشاط معنوی ۷۵ روز است که ۸۰۰ دانش آموز پسر و ۵۰۰ خواهر در این طرح ثبت نام خواهند شد که مکان برگزاری کلاس‌های این طرح در هشت پایگاه اصلی و مجاور ۳۰ امامزاده استان است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: این طرح با ۴۰ کلاس در روز و ۴۰ استاد حوزه و دانشکده علوم قرآنی برگزار می‌شود که زمان کل دوره چهار هزار و ۵۰۰ ساعت است.



وی در خصوص برنامه‌های طرح نشاط معنوی اضافه کرد: احکام یک و دو، مهدویت و ولایت فقیه، غدیر، آداب معاشرت، آموزش روان خوانی و روخوانی قرآن کریم و تفسیر سوره انفال، رشته‌های مختلف ورزشی، اردو و همچنین مطرح کردن مباحث مربوط به وقف از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده در این طرح است.



ناظمی ابراز داشت: در پایان طرح از دانش آموزان امتحان کتبی گرفته می‌شود و افرادی که در آزمون موفق به کسب امتیاز بالایی شوند علاوه بر دریافت جایزه به سفر مشهد مقدس اعزام خواهند شد.



ثبت نام در طرح نشاط معنوی رایگان است



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم اظهار داشت: دانش آموزانی که مقطع سوم دبستان و اول دبیرستان را تمام کرده‌اند مجاز به ثبت نام در این طرح و کلاس‌ها هستند.



وی با اشاره به اینکه هزینه ثبت نام در این طرح بصورت رایگان است، اضافه کرد: ثبت نام در طرح نشاط معنوی در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه انجام خواهد شد.



ناظمی با بیان اینکه مجموعه اوقاف در کشور یکی از مجموعه‌های فرهنگی محسوب می‌شود، افزود: اداره اوقاف و امور خیریه ‌در کنار امور وقف و بقاع متبرکه بحث‌های فرهنگی را نیز دنبال می‌کند.



وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه امامزادگان باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند، اضافه کرد: تمام تلاش و کوششمان تحقق این امر است که رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تاکید می‌کنند.



مسابقات تواشیح، اذان و ابتهال در قم اجرا می‌شود



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شانزدهمین دوره مسابقات تواشیح، اذان و ابتهال در قم برگزار خواهد شد، افزود: ‌هدف از برگزاری این دوره از مسابقات، ایجاد انگیزه در جهت تقویت بنیه اعتقادی و رشد معنوی بین افراد جامعه بویژه جوانان و نوجوانان است که بصورت انس با قرآن، آشنایی با فضایل اهل بیت(ع) و همچنین ایجاد رقابت سالم در بین جوانان برگزار می‌شود.



وی گفت: ثبت نام در این مسابقات ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ تیرماه به مدت یکماه است که مسابقه اصلی روز ۲۹ تیرماه سال جاری در مرقد ابن بابویه برگزار خواهد شد.



حجت الاسلام ناظمی افزود: این مسابقات در دو مقطع زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال برگزار می‌شود که دانش آموزان در رشته‌های اذان، ابتهال و مدیحه سرایی به رقابت خواهند پرداخت.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در پایان ابراز داشت: با توجه به برگزاری این مسابقات افراد نخبه نیز شناسایی خواهند شد.