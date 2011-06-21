ای کاش دست نوشته های شهید چمران به دست مردم مظلوم بحرین می رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران عصر سه شنبه در همایش تقدیر از اساتید بسیجی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد با اشاره به مقاومت و ایثار شهید چمران افزود: وی با حضور در لبنان تربیت خود را آغاز کرد و نتیجه آن مقاومت اسلامی و خیزش هایی است که امروز شاهد و ناظر آن هستیم.

وی همچنین به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه اشاره کرد و افزود: البته نباید گفتمان انقلاب اسلامی را در بیداری های اخیر نادیده گرفت چرا که گفتمان انقلاب اسلامی نیز نقش موثری در بیداری های اسلامی ایفا کرد.

چمران در ادامه سخنانش به مبارزه شهید چمران در قبال رژیم اسرائیل پرداخت و با بیان اینکه این شهیدهمواره در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی مقاومت می کرد افزود: دست نوشته های شهید چمران برگرفته از مقاومت و ایثار است و ای کاش دست نوشته های وی امروز به دست مردم مظلوم بحرین می رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با بیان اینکه وی هیچ گاه به فکر قدرت و ثروت نبود افزود: شهید چمران پس از شهادت فقط 35 هزار تومان در حساب خود داشت که ما آن را هنوز نگه داشته ایم.

وی همچنین افزود: چمران سعادت خود را در شهادت یافت.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران به دیدگاه شهید چمران در خصوص صدام و قذافی اشاره کرد و افزود: بنده در آخرین دیداری که با او داشتم و در تحلیلی جامع به نقش و جایگاه صدام و قذافی اشاره کرد و امروز که سالیان سال از سالگرد شهادت او می گذرد به تحلیل و نگاه چمران در خصوص این دو جنایتکار پی بردیم.