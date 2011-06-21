به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال مهرام تهران به دلیل برخی مشکلات داخلی و بنابر تصمیم مدیران این شرکت از حضور در رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور کناره گیری کرد.

مهرام 12 سال متوالی در مسابقات لیگ بسکتبال ایران شرکت کرده و طی سال‌های اخیر عناوین پرافتخاری را در سطح آسیا برای کشورمان بدست آورده است.

این تیم باشگاهی، چهار سال متوالی عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور را از آن خود کرد و در سال‌های 2009 و 2010 به عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا دست یافت. تیم مهرام در بهار سال 90 هم عنوان نایب قهرمانی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا را کسب کرد.