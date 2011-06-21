جشنواره بین المللی شعر رضوی در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر کریمی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط یا سیره ائمه معصومین (ع) به ویژه امام رضا (ع) و گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری و کمک به انتشار این آثار برگزار می شود.

وی بیان داشت: این جشنواره دارای دو بخش مسابقه با موضوع آثار ارسالی شامل شرح فضایل، مناقب، سیره و احوال حضرت امام رضا (ع) و بخش جنبی با محورهای شرح فضایل، مناقب و سیره حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت فاطمه زهرا (س) و سال جهاد اقتصادی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: شاعران در داخل کشور می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره در ارومیه ارسال کرده و شاعران خارجی نیز آثار خود را به همراه تقاضای شرکت در جشنواره به رایزنی های فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران تحویل داده یا به دبیرخانه ارسال کنند.

حجت الاسلام کریمی با اشاره به اینکه شاعران داخلی و خارجی تا بیستم شهریور ماه سال جاری فرصت دارند آثار خود را صرفا به زبان ترکی آذری و با الفبای فارسی یا لاتین ارسال کنند، اظهار داشت: به آثار منتخب لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جوایزی نقدی اهدا می شود.

این مسئول گفت: نشست های تخصصی در خصوص شعر مذهبی و کارگاه های آموزشی از بخش های جنبی این جشنواره است که با حضور استادان برجسته کشوری برگزار می شود.

طی دوره های قبلی جشنواره شعر ترکی آذری رضوی علاوه بر شاعران داخلی، سرایندگانی از کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری خودمختار نخجوان، آلمان، عراق و سایر کشورها شرکت داشتند.