موزه معلم ارومیه به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر: وحید احمدی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مدرسه تاریخی 22 بهمن ارومیه با همکاری اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری ارومیه با هدف راه اندازی نخستین موزه معلم استان در حال مرمت و بازسازی است، افزود: برای مرمت این مکان تاریخی بالغ بر دو میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته که تا اواخر مرداد ماه سالجاری پایان می پذیرد.

وی از پیشرفت فیزیکی 70 درصدی مرمت مدرسه تاریخی 22 بهمن ارومیه در حال حاضر خبر داد و اظهار داشت: پروژه مرمتی این مکان از اواخر اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر این روند با مرمت بخشی از فضای داخلی و تعویض پنجره های پوسیده درون ساختمان همراه است.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی، آوار برداری و تفکیک مصالح و برچینی پوشش پوسیده فوقانی را از دیگر اقدامات احیای این مدرسه عنوان کرد و گفت: فضاهای الحاقی ساختمان حذف و مراحل تجدید دیوارهای محوطه به صورت طاق نما اجرا شد.

به گفته احمدی مدرسه تاریخی 22 بهمن ارومیه واقع در تقاطع خیابانهای امام خمینی(ره) و خیام شمالی در سال 81 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

پل قدیمی ساروق تکاب مرمت شد

این مسئول همچنین از اتمام عملیات مرمت و احیای پل ساروق تکاب که از اوایل دی ماه سال گذشته آغاز شده بود خبر داد و بیان داشت: بستر خاکی پل ساروق به علت رسوبی بودن خاک با گذشت زمان تخریب شده بود که قسمت های فرو ریخته جداره آجری پل، مرمت و قسمت بالای دیواره این پل تاریخی هره چینی شد.

وی با بیان اینکه آجرهای پوسیده فضای داخلی پل نیز تعویض شده و بندکشی فضای داخلی و اجرای دیوار آجری مشبک انجام شد، اظهار داشت: مسیر میانگذر پل ساروق در طول تاریخ از مهمترین مسیرهای ارتباطی بوده است.