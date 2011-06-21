سید هادی حسینی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در نور افزود: استاندار مازندران در آذرماه سال گذشته در نشستی که با جمعی از فعالان تشکل های دانشجویی استان داشت،300 میلیون ریال برای کمک به تشکل های دانشجویی استان اختصاص داد که اکنون پس از گذشت قریب به شش ماه هنوز این مبلغ در اختیار شورای هماهنگی تشکل های دانشجویی قرار نگرفته است.

وی افزود: این مبلغ با وجود 100 تشکل دانشجویی استان بسیار ناچیز است اما برای شروع کار می توانست گام بسیار مناسبی باشد که متاسفانه تحقق نیافت.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه محدث نوری افزود: استاندار مازندران در نشستی دیگر بامسئولان ستاد راهیان نوراستان قول اختصاص 300 میلیون ریال به صورت جداگانه به کاروان های دانشجویی راهیان نور را داده که این اعتبار نیز محقق نشده است.

وی افزود: پس از پیگیری های دبیر شورای هماهنگی تشکل های دانشجویی مازندران مقرر شد با کسر 100 میلیون ریال از 300 میلیون ریال راهیان نور جمعا 500 میلیون ریال در اختیار شورای هماهنگی تشکل های دانشجویی قرار گیرد که متاسفانه تاکنون حتی یک ریال آن پس از گذشت سه ماه از وعده مجدد محقق نشده است.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد این وعده ها بیشتر نمایشی باشند تا عملی، از نارضایتی اعضای شورای هماهنگی تشکل های دانشجویی مازندران نسبت به مسئولان ارشد استانداری مازندران به دلیل عدم حمایت لازم از این شورا خبر داد و خواستار توجه جدی استاندار و معاون سیاسی امنیتی استاندار به شورایی شد که توسط این دو مقام مسئول شکل یافته است.

حسینی تصریح کرد: در صورتی که وعده های داده شده فوق مبنی بر اعمال تغییرات و تحولات در شورای هماهنگی تشکل های دانشجویی تحقق نیابد تشکل های دانشجویی آن را به مثابه بازی دادن آنها تلقی خواهند کرد و در صورتی که این موضوع اثبات شود فعالان تشکل های دانشجویی در برابر کسانی که تشکل های دانشجویی و دانشجویان را بازیچه خود قرار می دهند سکوت نخواهند کرد.