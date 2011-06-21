حجت الاسلام حاج محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مقوله فرهنگ از جایگاهی والا برخورداراست و اکنون در کنار خدماتی که دولتهای گذشته برای اشاعه فرهنگ اسلامی داشتند به موازی این تلاشها باید فرهنگ جایگاه خود را نشان دهد.

وی با اشاره به ناکافی بودن تلاش سازمانهای فرهنگی برای مقابله با دشمن افزود: تلاش دشمن برای رخنه فرهنگ غربی در جوانان به فرموده رهبر تهاجم فرهنگی نام گرفت وبر همین اساس برای توسعه فرهنگ دینی در میان جامعه به خصوص جوانان باید بیشتر تلاش کنیم تا فریفته فرهنگ نامانوس غربی نشوند.

طلاب و مبلغان با مجهز شدن به علم روز به شبهات پاسخ می دهند

محمدی عنوان کرد: برای تبلیغ دین روشهای جدید با تخصص به علم روز و رایانه و اینترنت همراه شده و عده ای از طلاب علوم دینی به فراگیری این علوم در دوره های تخصصی مشغول هستند تا با مجهز شدن به علم روز بتوانند با زبان جوانان با آنان سخن بگویند و به شبهات دینی پاسخ گویند.

رئیس اداره تبلیغات شهرستان کرج بیان کرد: اعزام مبلغ، بحث و گفتگوی چهره به چهره با جوانان، گفتمان دینی و گردهمایی دینی با جوانان از اقداماتی است که نجام می شود و در این راه از ابزارهای جدید نیز استفاده می شود.