به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام سید حسین بهشتی‌نژاد بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیایش نیاز طبیعی و ضرورت قطعی برای تمام انسان‌ها بوده و این موضوع در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان به میزان زیادی افزایش می‌یابد و فضای معنویت در این ماه به عنوان نخستین ماه از فصل نیایش حاکم است.

وی افزود: نخستین روز تیر‌ماه به عنوان روز تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی نامگذاری شده و روز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی است.

مدیر‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه حضرت محمد (ص) محور تمام ارزش‌های اسلامی و دینی بوده ‌و ایشان مأموریت‌های مختلفی در زمینه تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی داشته‌اند، تصریح کرد: دریافت وحی و شریعت اسلامی، تبلیغ و اطلاع‌رسانی شریعت اسلام، تبیین آن، مدیریت قضاوت و مدیریت حکومت از وظایف و مأموریت‌های حضرت محمد (ص) بوده است.

وی بیان داشت:قرآن متن آسانی برای تربیت انسان‌ها بوده و تمام مسئولان و متولیان امور تربیتی باید در این زمینه از روش‌های قرآنی استفاده کنند.

بهشتی ن‍ژاد تاکید کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در شناسایی دستگاه‌های تبلیغ‌کننده دین در جامعه وظیفه مهمی بر دوش دارد و باید دستگاه‌های تبلیغ‌کننده در زمینه امور دینی را شناسایی کرده و با انجام اقدامات لازم در این زمینه آنها را ساماندهی کند.



بیش از 5 هزار هیئت مذهبی در استان ثبت شده است



وی با اشاره به عملکرد سازمان در سال گذشته در راستای تشکل‌های دینی تصریح کرد: در سال گذشته حمایت از تشکل‌های دینی در سطح استان افزایش یافته و این موضوع از برنامه‌ها و اهداف اصلی است.



مدیر‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به انجام اقدات لازم در راستای ساماندهی تشکل‌های دینی بیان داشت: حمایت از این تشکل‌ها در جامعه ضروری است و مسئولان و دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم در این زمینه تلاش کنند.



وی تصریح کرد: حمایت از مساجد از اهداف اصلی این سازمان است و مسئولان باید برنامه‌های فرهنگی مساجد و تغذیه نرم‌افزاری آنها را مورد توجه قرار دهند.



بهشتی‌نژاد به فعالیت‌های فرهنگی انجام شده در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته حدود 503 کانون فرهنگی در سطح استان اصفهان به ثبت رسیده‌اند.



وی با اشاره به اقدامات فرهنگی انجام شده در این سازمان افزود: تا‌کنون اقدامات فرهنگی مناسبی در اصفهان صورت گرفته است و افزایش این اقدامات از برنامه‌های مهم و اصلی در سال جاری محسوب می‌شود.



مدیر‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان به تعداد هیئت‌های مذهبی در استان اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته حدود 6 هزار و 500 هیئت مذهبی در استان شناسایی شده و بیش از 5 هزار هیئت مذهبی در استان ثبت شده‌اند.



وی اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات فرهنگی این سازمان در سال گذشته، ثبت 25 انجمن اسلامی در سطح استان بوده است.

