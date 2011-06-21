مهدویت باید با اتکاء به حوزه های علمیه پیش برود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار مسئولان همایش بین المللی دکترین مهدویت با وی، خطاب به مسئولان این همایش اظهار داشت: شما در زمینه مهدویت که یک مساله مهم و کلیدی اسلامی و شیعی است، خدمت میکنید و آثار فروانی از خود به یادگار گذاشتهاید که ان شاءالله منظور نظر مولایمان امام زمان(عج) خواهد بود مطمئناً بدون عنایت آن حضرت نمیشود این کارها را انجام داد.
مرجع تقلید شیعیان افزود: دفاع از حوزه مهدویت کاری حوزوی است و کسان دیگر اگر هم وارد شوند و حسن نیت هم داشته باشند، ممکن است دچارانحراف شوند، همانگونه که در فیلم مستند "ظهور بسیار نزدیک است" نیز دیدیم که چون افرادی بودند که مایه حوزوی نداشتند چه مشکلاتی ایجاد کردند که اگر به موقع جلو آن گرفته نمیشد تبدیل به یک معضل اجتماعی میشد که بحمد الله مقابل آن ایستادگی کردند.
وی خطاب به مسئولان موسسه آینده روشن گفت: شما باید در چند جبهه کار کنید. یک جبهه دوستان نادانی هستند که به خیال خام خود میخواهند کاری کنند. داستانهای بدون ماخذ و خوابهایی که درست نیست، منتشر میکنند به گمان اینکه خدمت میکنند. باید آنها را راهنمایی و تشویق کرد و به آنها اطلاعات درست داد.
آیت الله مکارم اظهار داشت: جبهه دوم، افرادی هستند که آگاهانه و یا ناآگاهانه منحرفند که خطر آنها از دسته اول بیشتر است که اخیرا هم ظاهر شد که اینها چه خطری میتوانند بیافرینند که بحمد الله رهبری، مراجع، فضلا و عدهای از شخصیتهای غیرحوزوی ایستادند.
اعتقاد به مهدویت یک سنگر مهم برای مردم است
وی افزود: نمیگویم خطر رفع شد، بلکه خطر آشکار شد و آشکار شدن آن ۵۰ درصد راه را طی میکند، بنابراین خطر از ناحیه این جمعیت روشن شده است و باید مراقب بود و از طریق افشاگری مستند و مستدل باید جلو آنها را گرفت.
استاد برجسته حوزه گفت: گروه سوم، افراد خارج نشین هستند که میبینند اعتقاد به مهدویت یک سنگر مهم برای مردم است، مردم همیشه بالنده هستند و احساس میکنند که پشتیبان دارند و در جبههها نیز دیدیم رزمندگان با رمز یا مهدی(عج) چه غوغاهایی کردند، از اینرو این افراد خارج نشین دارند ضد مهدویت فعالیت میکنند.
وی افزود: وقتی مسجد جمکران پیدا شد و این همه دلها را متوجه خود کرده است، مسجدی که هزار سال قبل به فرمان امام زمان (عج) ساخته شد، چقدر موجب امیدواری، اصلاح و توبه جوانان میشود و عدهای این مسجد را میکوبند که باید با آنها مبارزه منطقی و در عین حال افشاگری کرد.
مهدویت خاری در چشم وهابیت است
آیت الله مکارم با اشاره به اینکه اعتقاد به مهدویت خاری در چشم وهابیت است گفت: گروه چهارم، وهابیت هستند که فتوای اخیر شیخ آنها درباره مهدویت نشان میدهد که اینها اطلاعات اولیه از کتب خود نیز ندارند.
این مرجع تقلید اظهار داشت: گروه پنجم، فرقههای ضاله هستند که از راه دیگر مشغول تخریب هستند د که به یقین اینها ساخته و پرداخته استعمار هستند و مرکز آنها در اسراییل و آمریکاست که دست به پیکر یکی میزنی صدای کنگره آمریکا بلند میشود و این نشان میدهد که چه خبر است.
وی با بیان اینکه انگلیسیها معتقد هستند که مذهب را باید با مذهب کوبید، تأکید کرد: باید مقابل فرقههای ضاله و عرفانهای کاذب ایستاد.
مرجع تقلید شیعیان گفت: ماورای این پنج گروه، گروههای دیگری نیز هستند که برای هر کدام باید حساب جداگانههای باز کنید و در پژوهشها باید آنها را مدنظر داشته باشید.
وی در ادامه بر آموزش دوستداران و مریدان حضرت ولی عصر(عج) تاکید کرد و گفت: باید معنا و مفهوم انتظار واقعی را به مریدان امام زمان (عج) آموزش داد تا در این زمینه پرورش یابند.
آیت الله مکارم خطاب به مسئولان همایش مهدویت گفت: با وجود اینکه شما کار زیادی در زمینه مهدویت انجام دادهاید، اما در مقابل کاری که باید انجام بشود هنوز اول کار هستید و مطمئن باشید که به راههای روشن میرسید.
وی در پایان سخنانش گفت: موضوع مهدویت باید با اتکا به مرجعیت و حوزههای علمیه پیش برود.
در این دیدار حجت الاسلام پورسیدآقایی دبیر هفتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت گزارشی از برنامههای این همایش و عملکرد موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) را ارائه داد.
هفتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت روزهای ۲۳ و ۲۴ تیرماه سال جاری در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما توسط موسسه آینده روشن برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان گفت: اعتقاد به مهدویت خاری در چشم وهابیت است و مهدویت باید با اتکاء به مرجعیت و حوزههای علمیه پیش برود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار مسئولان همایش بین المللی دکترین مهدویت با وی، خطاب به مسئولان این همایش اظهار داشت: شما در زمینه مهدویت که یک مساله مهم و کلیدی اسلامی و شیعی است، خدمت میکنید و آثار فروانی از خود به یادگار گذاشتهاید که ان شاءالله منظور نظر مولایمان امام زمان(عج) خواهد بود مطمئناً بدون عنایت آن حضرت نمیشود این کارها را انجام داد.
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