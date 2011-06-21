به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی حیدرزاده در جلسه روز سه شنبه شورای شهر بابیان اینکه یکی از دلایل اصلی آلودگی هوا، اجرا نشدن برنامه کاهش آلودگی هواست، گفت: تغییرات جوی یکی از موضوعات جدید تهران در بحث آلودگی هوا شده است و به علت تغییرات آب و هوایی حتی در روزهای تعطیل هوای تهران بارآلودگی بالایی دارد.

وی اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوا را یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا دانست.

مشاور محیط زیستی شهردار تهران همچنین اعلام کرد: روز گذشته ( دوشنبه ) UV میزان تابش اشعه ماوراء بنفش در تهران عدد 7/12 را نشان می داد این در حالی است که براساس استاندارد عدد بالای 11 شرایط خطرساز است و موجب سرطان پوست و مشکلات بینایی می شود.

وی افزود: طی دو روز گذشته از 11 صبح تا 4 بعدازظهر میزان تابش خورشید در بالاترین حد بوده است که از واحدهای زیرمجموعه شهرداری تهران خواسته شد که حتی در صورت امکان از تردد کارگران در این ساعت جلوگیری و یا تمهیدات بهداشتی را رعایت کنند.

تشنه رفع مشکلات نشده ایم

مهندس حسن بیادی نایب رئیس شورا با بیان اینکه تشنه رفع مشکلات نشده ایم گفت: اگراعتقادی به دنبال رفع مشکلات باشیم مطمئن باشید مثل دوران دفاع مقدس که همه تشنه دفاع بودند می توانیم از پس مشکلات برآییم.

وی افزود: متاسفانه چندی است که شاهد وجود ریزگردها در کشورمان هستیم ولی مسئولان امر غافل از رفع آن هستند.

براساس مطالعات صورت گرفته منشاء ریزگردها کشورهای عراق، سوریه، ترکیه و ایران است که سهم ایران در این زمینه تنها 10 درصد است.

وی افزود: همچنین 70 نقطه منشاء ریزگردها شناسایی شده است که 19 استان کشور را در برگرفته اند.

بیادی یادآور شد: ریزگردها برای ما در چه درجه ای از اهمیت قرار دارند؟ آیا تنها در حد امضای یک تفاهم نامه بین رئیس سازمان محیط زیست کشورمان با کشورهای همسایه است؟ آیا مشکلات ریوی، عروقی و قلبی و مرگ ومیرهای ناشی از وجود ریزگردها نباید ما را حساس کند؟

بیادی افزود: ما تنها مشکلات را تعریف می کنیم بدون آنکه راهکارهایی نیز شناسایی و عنوان کنیم.

مهدی چمران نیز در این خصوص یادآور شد: شاید حل موضوعات فراملی در بحث ریزگردها با نشستهای دیپلماتیک پایان نپذیرد. ما نمی دانیم که مسئولان امر تا کنون چه کرده اند. پیشنهاد می کنیم که مسئولان زیست محیطی با حضور در شورای شهر گزارشی در زمینه فعالیتهای که در خصوص کاهش آلودگی هوا به خصوص در زمینه ریزگرد ها کرده اند ارائه دهند.

استخرهای روباز تعطیل شود

چمران پس از صحبتهای اعضای شورای شهر و خطرناک شدن وضعیت UV در تهران از سازمان تربیت بدنی درخواست کرد تا استخرهای روباز خود را از ساعت 11 تا 16 بعدازظهر تعطیل کند.

وی ادامه داد: تماس طولانی مدت این اشعه با سطح بدن خطرناک است.

معصومه آباد دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در این باره و مسئله آلودگی هوا و پدیده ریزگردها گفت: بهتر است جهت گیری و برنامه ریزی مدیریتی خود را در این باره کاملا مشخص کنیم و از کلی گویی صرف نظر کنیم.

وی ادامه داد: بهترین نگاه نگاه تحلیلی و ارائه راهبردهای جزئی است خوشبختانه اطلاعات پایه ای موجود است و می توان از آن را به خوبی استفاده کرد.