دستور مستقیم سرهنگ برای شکنجه اسیران/ ادامه عملیات ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، 22 نفر از کسانی که از قذافی جدا شده و به انقلابیون پیوسته اند از دستور مستقیم معمر قذافی برای شکنجه اسیران خبر دادند.

چهار نفر از این افراد در یک نشست مطبوعاتی در بنغازی اعلام کردند: ما دستور داشتیم که به اسیران رحم نکنیم، زیرا رژیم آنها را شورشیان وابسته به القاعده می دانست.

"محمد احمد صالح" سروان سابق رژیم لیبی گفت : فرماندهان به ما دستور می دادند که زندانیان هیچ حقی ندارند.

خبر دیگر اینکه "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس اظهار داشت : ما تا هر اندازه که لازم باشد حملات نظامی را ادامه خواهیم داد. ما با همه مشکلات مقابله می کنیم زمان به نفع ما و به ضرر سرهنگ "معمر قذافی" است.

"مایک براکن" سخنگوی ناتو گفت : ناتو یک هواپیمای بدون سرنشین خود را از دست داده است.ماموریت این هواپیما جمع آوری اطلاعات، نظارت و گشت زنی بر فراز لیبی برای زیر نظر گرفتن همه تحرکات نیروهای قذافی بود.

وی افزود: ما دلایل سقوط را بررسی می کنیم.ناتو تا کنون هیچ یک از بالگردهای خود را در عملیات "حامیان یکپارچه" از دست نداده است.

خبر دیگر از لیبی اینکه "محمود جبریل" مسئول امور خارجی شورای ملی انتقالی لیبی دیدار دو روزه اش از چین را آغاز کرد.منابع خبری احتمال دادند که جبریل از پکن درخواست کمک مالی کند.

منابع وابسته به انقلابیون لیبی از درگیری میان گردانهای قذافی با انقلابیون در منطقه الدافنیه در غرب مصراته و کشته شدن پنج نفر از آنها خبر دادند.در گلوله باران مصراته نیز 10 نفر از انقلابیون کشته و 54 نفر دیگر زخمی شدند.