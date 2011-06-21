انتقاد از تاخیر در ارائه گزارشهای محیط زیستی برای پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکاردر جلسه روز سه شنبه شورا با اشاره به مصوبه شورای شهر در سال 87 ، در خصوص تهیه نظام جامع و ثبت پایش و ارزشیابی و وضعیت محیط زیست شهری تهران توسط شهرداری تهران گفت: مرکز مطالعات راهبردی شهر تهران براساس مصوبه فوق موظف شد با همکاری سازمان های حفظ محیط زیست و هواشناسی و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و سایر سازمان ها و مراجع ذی ربط نسبت به تهیه و ارائه گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران براساس الگوی بین الملل وضعیت محیط زیست SOE اقدام کند.

ابتکار یادآور شد: تا کنون گزارش های محیط زیستی برای شهر تهران ارائه نشده بود.

وی افزود: این گزارشها به مدیران و سیاستگذاران و به خصوص پارلمانهای محلی کمک می کند تا برنامه ریزی هایشان براساس مستندات استاندارد باشد.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر خاطرنشان کرد: در سالهای 82 و 83 گزارش وضعیت محیط زیست ایران منتشر شد که متاسفانه از آن تاریخ تا کنون گزارش محیط زیستی کشور و حتی تهران ارائه نشده است.

چنانچه این گزارش ها به موقع منتشر می شد می توانست برای برنامه ریزی های شهری و کشوری و نیز کاهش آلاینده ها و مشکلات زیست محیطی کمک کند.

دکتر حمید ذکائی مجری طرح تعیین وضعیت محیط زیست شهر تهران براساس الگوی SOE دراین خصوص گفت: SOE در برگیرنده اطلاعاتی برای جامعه درباره وضعیت محیط زیست و روند آن بر زندگی و تعیین مسایل و مشکلات دارای اولویت دار است.

وی افزود: این طرح با همکاری دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است که در هنگام جمع آوری اطلاعات با مشکلاتی از جمله نبود اطلاعات مبنایی و اولیه در بسیاری از حوزه های مورد نیاز محیط زیست، مشخص نبودن متولیان تولید اطلاعات، ناسازگاری و ناهمگونی اطلاعات و کلیه امکان بررسی روند تغییرات زیست محیطی در روزهای مورد نظر وجود نداشت مواجه بودیم.

دکتر ذکائی تصریح کرد: اطلاعات بدست آمده و پایش شده در زمینه های اصلی محیط زیست از جمله آب، هوا، خاک، بلایایی طبیعی ، تنوع زیست ، پسماند و زیست گاه های انسانی ومدیریت محیط زیست شهر تهران استوار است.

وی برای روشن تر شدن موضوع گزارش گزینه هوای تهران را مورد بررسی قرارداد و افزود: برای نمونه هوای شهر تهران وضعیت ناهمگون با جمعیت موجود دارد چرا که طی 50 سال گذشته جمعیت شهر 5 برابر شده این در حالی است که وسائط نقلیه موتوری فعالیت های صنعتی که حدود 66 هزار واحد است روی آلودگی هوای شهر تاثیر بسزائی داشته است.

ذکائی یادآور شد: براساس اطلاعات به دست آمده در سال 86 انتشار آلاینده ها روبه افزایش بوده که 90 درصد منشاء این آلاینده ها مربوط به حمل و نقل خصوصی و عمومی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه گزارش های SOE به صورت مرتب منتشر شود برای مدیریت ها و برنامه ریزی هایشان بسیار مفید است و براساس آگاهی که به مردم می رساند آنها می توانند بسیاری از نکات پیشگیرانه را رعایت کرده و برنامه ریزی کنند.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورای شهر خواستار تعیین سیاست ها و راهکارهای مورد نیاز برای کاهش آلودگی ها در گزارش های SOE شد.

وی گفت: برای نمونه در این گزارش بخش اعظم آلودگی هوا مربوط به حمل و نقل است چنانچه میزان آلودگی توسط وسایل حمل و نقل در این گزارش مشخص شود شورا مدیران و تصمیم گیران بهتر می توانند راهکارها برای گسترش حمل و نقل پاک و یا سایر سیاست ها را ارائه دهند.

ابتکار در این خصوص گفت: در این گونه گزارش ها منشاء آلودگی ها مشخص می شود. بنابراین می توانیم روی کاهش منابع آلاینده برنامه ریزی کنیم برای مثال 98 درصد منواکسیدکربن موجود در هوا مربوط به سوختهای مصرفی در حمل و نقل است در حال حاضر تنها اتوبوسهای شرکت واحد از گازوئیل با PPM 500 استفاده می کنند این در حالی است که سایر وسائل حمل و نقل از جمله مینی بوسها، اتوبوس ها و کامیونهایی که از شب تا صبح در سطح شهر تردد می کنند از گازوئیل با 4000 PPM استفاده می کنند.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که امروز در تهران شاهد آن هستیم بحث وجود اشعه ماوراءبنفش UV بیش از حد مجاز است که برای افراد به خصوص کودکان بسیار خطر ساز است.

وی همچنین از مسوولان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران که متولی تهیه گزارشهای زیست محیطی شهر تهران هستند خواست طبق مصوبه شورا گزارشها هر سال ارائه شود و حتی گزارشهای مربوط به سالهای 87 ، 88 ، 89 طی سال جاری در صحن شورای شهر ارائه شود.

همچنین در ادامه جلسه رسول خادم رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه وبودجه شورا به ارائه گزارش باقی مانده از عملکرد شهرداری تهران در اجرای پروژه های عمرانی منتهی به سال 89 پرداخت.

در این جلسه، گزارش عملکرد شهرداری منطقه 12 مورد بررسی قرار گرفت.

خادم در این زمینه گفت: شهرداری منطقه 12 با 6 ناحیه و 13 محله مورد بررسی قرار گرفت که اعتبارات مصوب عمرانی سال 89 این منطقه بالغ بر 856 میلیون ریال بود که از این میزان حدود 279 / 788 میلیون ریال یعنی حدود 92 درصد از کل اعتبار مصوب تخصیص یافته است.

وی افزود: درآمد مصوب منطقه حدود 310 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که منطقه حدود 380 میلیارد تومان درآمد در سال 89 به دست آورده است.

خادم با اشاره به میزان فروش تراکم در منطقه 12 شهرداری تهران گفت: رشد درآمدی منطقه رقم 162 درصد در بخش نقدی و غیر نقدی نشان می دهد که میزان فروش تراکم مجاز در منطقه 130 میلیارد تومان بوده و 260 میلیارد تومان تراکم کارسازی شده فروخته شده است.

وی افزود: در بررسی وضعیت پروژه های عمرانی منطقه مشخص شد که منطقه 73 پروژه مستمر و غیر مستمر و مطالعاتی دارد که سرجمع اعتبارات عمرانی از 856 میلیون ریال به 113/1 میلیون ریال افزایش یافته است.

خادم همچنین خاطرنشان کرد: متوسط تغییر برآورد هزینه های منطقه حدود 22 درصد بوده است این در حالی است که در مناطق دیگر متوسط افزایش هزینه ها بیش از 45 درصد است در این زمینه شهرداری منطقه 12 وضعیت بهتری دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا افزود: دیدگاه کارشناسی نشان می دهد که مطالعات اولیه از نظر کل حجم ، ابعاد کار ، برآورد میزان کل اعتبار زمانبندی اجرا در پروژه های عمرانی منطقه لحاظ نمی شود و همچنین تعدادی از پروژه ها بنا به دلایل مختلف بدون پارکینگ ساخته می شوند.



خادم در ادامه گزارش خود عملکرد شهرداری منطقه 13 در خصوص پروژه های عمرانی در سال 1389 رامطرح کرد و اظهار داشت: در این منطقه آنچه در ابتدای کار قابل توجه است اختلاف موجود بین کارکنان مصوب سازمانی و کارکنان مشغول به کار است که به ترتیب 255 نفر مصوب و 594 نفر پرسنل مشغول به کار دارد.

وی در ادامه به اعتبارات عمرانی مصوب منطقه در سال 89 اشاره کرد و افزود: اعتبارات عمرانی مصوب حدود 35 میلیارد تومان بوده است که حدود 15 میلیارد تومان آن به صورت نقدی و 19 میلیارد تومان به صورت غیر نقدی در نظر گرفته شده است و از کل 35 میلیارد تومان اعتبار حدود 24 میلیارد تومان آن یعنی71 درصد تخصیص اعتبار شده است.

وی همچنین درآمدهای مصوب منطقه را 80 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این در حالی است که درآمد محقق شده در منطقه رقم 61 میلیارد تومان را نشان می دهد که حدود 77 درصد از کل درآمد است.

خادم در خصوص میزان فروش تراکم در منطقه طی سال گذشته عنوان کرد: 35 میلیارد تومان تراکم فروخته شده است که از این میزان 26 میلیارد تومان آن کارسازی شده است .

وی همچنین تعداد کل پروژه های عمرانی منطقه را 37 پروژه عنوان کرد و افزود: از این تعداد 24 پروژه به صورت مستمر و 13 پروژه غیر مستمر است.



خادم یادآور شد: به طور کلی 87 میلیارد تومان قرارداد بسته شده است که نسبت به اعتبار مصوب 149 درصد افزایش داشته است. وی همچنین میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه ها در سال گذشته را 92/98 درصد اعلام کرد که با توجه به این آمار میزان انحراف از برنامه این منطقه بسیار کم بوده است و این یکی از نکات مثبت در این منطقه است.

وی با تشریح دیدگاه کارشناسی درخصوص مجموع عملکرد منطقه 13 شهرداری تهران خاطر نشان کرد: عقد قرارداد به صورت کارگزار با شرکت های واگذاری شده شهرداری مانند عرف ایران و یا عقد قرارداد با صندوق ذخیرکارکنان شهرداری به عنوان کارگزار عدم آگاهی این مناطق از مصوبات شورای اسلامی شهر تهران است.

وی همچنین واگذاری پروژه ها به موسسات وابسته باعث ایجاد مشکلاتی در امر طولانی شدن زمان اجرا و افزایش هزینه ها خواهد داشت.