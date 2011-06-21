به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور عصر سه شنبه در همایش تقدیر از اساتید بسیجی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با اشاره به جایگاه ارزنده بنیانگذار انقلاب اسلامی افزود: خوشبختانه هدایت ها و درایت های امام خمینی(ره) تمامی توطئه های دشمنان را علیه انقلاب اسلامی ایران خنثی کرد و در حال حاضر نیز همان مسیر از سوی مقام معظم رهبری دنبال می شود.

وی ادامه داد: زمانی که نهضت از سوی امام خمینی (ره) دنبال شد کسی گمان نمی کرد که انقلاب به این سرعت به پیروزی برسد اما امام خمینی (ره) مسیر را به خوبی برای مردم روشن کرده اند و هدایت های ایشان منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد.

معاون رئیس جمهور همچنین به استکبار ستیزی امام خمینی(ره) اشاره کرد و افزود: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران همواره مقابل آمریکا ایستادند و این ایستادگی منجر به خنثی شدن توطئه های استکبار در قبال ایران شد.

فروزنده خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) با درایت خود فتنه مهدی هاشمی و جریان منافقین در اوایل انقلاب را خنثی کردند همچنین مقام معظم رهبری نیز با درایت های به موقع خود فتنه 88 را خنثی کردند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه سخنانش با بیان اینکه خطبه تاریخی مقام معظم رهبری در 29 خرداد 88 مسیر را برای نیروهای انقلاب روشن کرد افزود: برای افرادی که به رای مردم تمکین نکردند و منجر به ایجاد آشوب در جامعه شدند متاسفم اما با تمامی این اوصاف باید اعلام کرد که به گفتمان انقلاب اسلامی خدشه ای وارد نمی شود.

معاون رئیس جمهور همچنین به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها اشاره کرد و افزود: خوشبختانه قانون هدفمندشدن یارانه‌ها در دولت دهم اجرا شده است اما عده ای با تمام قوا در صدد تخریب دولت برای اجرای این قانون هستند و در این راستا سایت های متعددی را طراحی کردند تا با فعالیت این سایت ها دولت را در جهت اجرای هدفمند شدن یارانه ها تخریب کنند.

فروزنده ادامه داد: البته علاوه بر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها شاهد تحقق اجرای سهام عدالت هستیم به طوری که امروز 40 میلیون نفر سهام عدالت را دریافت کرده اند.

وی در ادامه سخنانش به نقش ارزنده بسیج در نظام اسلامی پرداخت و با بیان اینکه یکی از محورهای مهم پیروزی مردم در انقلاب اسلامی، اتحاد و یکپارچگی مردم بود، افزود: معتقدم سه عامل اسلام ناب شیعی، ولایت فقیه و نقش مردم منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه نیاز به طراحی مدل های مدیریتی داریم خطاب به اساتید بسیجی گفت: مجموعه بسیج اساتید می تواند در این راستا موثر واقع شود چرا که باید مدل های بومی و اسلامی را برای مدیریت طراحی کنیم و بر اساس این مدل فعالیت کنیم.

وی با بیان اینکه علاوه بر طراحی مدل های مدیریتی باید شاخصه های مدیریت را نیز در نظر گرفت افزود: مقام معظم رهبری در سخنانی شاخصه های مدیریت را برای مردم تشریح کردند از این رو مدیران باید بر اساس شاخصه های مدیریت حرکت کنند.

فروزنده همچنین با بیان اینکه نیروهای نخبه باید ارزشگرا باشند تصریح کرد: امروز نخبه های کشور از عقلانیت و توانمندی خوبی برخوردارند البته بر این باورند که باید نیروهای نخبه بر اساس اعتقاد به نظام حرکت کنند ضمن اینکه ما نخبگانی داریم که در چارچوب نظام اسلامی فعالیت می کنند که این جای تقدیر دارد.