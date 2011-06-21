بازیکنان ملی پوش شهرداری تبریز تمدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، میثم بائو هافبک کلیدی و سعید دقیقی مهاجم کارکشته شهرداری تبریز که به تازگی به اردوی تیم ملی نیز دعوت شده اند برای یک فصل دیگر با این تیم تبریزی تمدید کردند.

قرارداد این دو بازیکن نیز به مانند بسیاری از قراردادهای بازیکنان دیگر اعلان نشده اما گفته می شود رقمی درخور این بازیکنان تاثیرگذار اما پایین تر از سقف تعیین شده بوده است.

میثم بائو هافبک کارکشته و کلیدی شهرداری تبریز که سابقه بازی در تیمهای پرسپولیس و استقلال را دارد در فصل گذشته یکی از ارکان اصلی و بازیکنان محوری شهرداری تبریز بوده و به همراه محمدرضا طهماسبی وظیفه رهبری خط میانی این تیم را بر عهده داشت.

سعید دقیقی نیز به عنوان بهترین گلزن شهرداری تبریز در فصل گذشته 14 گل برای این تیم به ثمر رساند و به همراه آرش برهانی در رده پنجم جدول رده بندی گلزنان این فصل از رقابتهای جام خلیج فارس جای گرفت.

گرچه به دلیل تاخیر در معرفی سرمربی و نیز شایعات تغییر مدیریت باشگاه شهرداری تبریز، علاقمندان فوتبال نسبت به وضعیت این مجموعه اظهار نگرانی می کردند اما با انتخاب "میودراک یشیچ" به عنوان سرمربی، جذب بازیکنان مورد نظر و تثبیت مدیریت باشگاه، به نظر می رسد وضعیت متزلزل شهرداری نسبت به فصل قبل تغییر یابد.