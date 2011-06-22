خیام نکویی عضو هیئت ممیزه تعیین صلاحیت مدرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سیدمجتبی خیام نکویی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به مدت دو سال به عنوان عضو هیئت ممیزه تعیین صلاحیت مدرسی دانشگاه جامع علمی-کاربردی منصوب شد.

همچنین خیام نکویی به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منصوب شده است.

موضوع انتخاب اعضای جدید هیئت تحریریه فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در هفتمین جلسه شورای مرکزی نظام مهندسی منابع طبیعی کشور مطرح شد.

در این جلسه خیام نکویی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به مدت چهار سال به عنوان عضو هیئت تحریریه این فصلنامه انتخاب شده است