تولید کنستانتره در مجتمع گل گهر سیرجان افزایش یافت

محمد جلال ماب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از سیاستهای مجتمع ایجاد چرخه تولید فولاد با توجه به وجود ذخایر قابل توجه سنگ آهن در سیرجان است.

وی افزود: بزودی خط چهارم تولید کنستانتره نیز در این مجتمع به بهره برداری خواهد رسید و تولید کنونی از هفت میلیون تن در نهایت به 8.5 میلیون تن خواهد رسید.

جلال ماب افزود: سرمایه گذاری ریالی و ارزی مناسبی در این مجتمع صنعتی در حال انجام است که ضمن افزایش توان صنعتی کشور در تولید محصول استراتژیک فولاد موجب اشتغالزایی نیز در سیرجان شده است.

وی گفت: برای راه اندازی خط جدید تولید کنستانتره هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.