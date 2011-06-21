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۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۳۲

جلال ماب:

تولید کنستانتره در مجتمع گل گهر سیرجان افزایش یافت

تولید کنستانتره در مجتمع گل گهر سیرجان افزایش یافت

سیرجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان از افزایش تولید کنستانتره در این مجتمع طی سال جاری خبر داد.

محمد جلال ماب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از سیاستهای مجتمع ایجاد چرخه تولید فولاد با توجه به وجود ذخایر قابل توجه سنگ آهن در سیرجان است.

وی افزود: بزودی خط چهارم تولید کنستانتره نیز در این مجتمع به بهره برداری خواهد رسید و تولید کنونی از هفت میلیون تن در نهایت به 8.5 میلیون تن خواهد رسید.

جلال ماب افزود: سرمایه گذاری ریالی و ارزی مناسبی در این مجتمع صنعتی در حال انجام است که ضمن افزایش توان صنعتی کشور در تولید محصول استراتژیک فولاد موجب اشتغالزایی نیز در سیرجان شده است.

وی گفت: برای راه اندازی خط جدید تولید کنستانتره هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

کد مطلب 1341093

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