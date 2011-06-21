به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که عصر سه شنبه در 25 غرفه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپا شده است تا دوم تیرماه صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصر ها از 18 تا 22 پذیرای مردم است.

مشاوره حقوقی رایگان، توزیع بروشورهای آموزشی و حقوقی و، فروش کتابهای حقوقی با تخفیف و ارائه سنگ های تزئینی منقش به آیات قرآنی و غرفه کودکان و نوجوانان از خدمات ارائه شده در غرفه های این نمایشگاه است.

همچنین در این نمایشگاه یک غرفه شورای حل اختلاف با حضور قومیت های سیستانی، بلوچ و ترکمن آماده پاسخگویی به سئوالات مردم است.

اداره کل پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک ، اداره کل زندان های استان، تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح ، سازمان های تابعه دستگاه قضایی هستند که در این نمایشگاه حضور دارند.

گفتنی است یگان حفاظت از آبزیان اداره کل شیلات و یگان حفاظت از منابع طبیعی نیز در این نمایشگاه حضور دارند.