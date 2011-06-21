عملیات احداث دانشگاه آزاد واحد سرعین آغاز شد

به گزارش خبر نگار مهر،فرماندار سرعین بعد از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز احداث این مجموعه آموزشی اظهار داشت: ساختمان این دانشگاه با 10 هزار و 400 متر مربع با 36 کلاس درس ساخته خواهد شد.

کاظم دبیر اعتبار این مجموعه را 50 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: ساختمان این مجموعه دارای 6 طبقه است و برای 300 دانشجو ظرفیت دارد.

وی عنوان کرد: آزمایشگاه آب و خاک و کنترل کیفیت آب را از بخشهای مهم این ساختمان است که ایجاد خواهد شد.

فرماندار سرعین با بیان اینکه درحال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعین با 8 رشته کاردانی و یک رشته کارشناسی مشغول به فعالیت است یادآور شد: با اتمام این طرح به تعداد رشته های تحصیلی افزوده می شود.

دبیر رشته های نرم افزار کامپیوتر حسابداری، عمران، آب شناسی، مدیریت صنعتی، امور بیمه، نقشه کشی، معماری، آمار و آموزش زبان انگلیسی را از جمله رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعین برشمرد.

وی با اشاره به قابلیتهای منطقه در جذب گردشگر ایجاد رشته های مرتبط با گردشگری و اقتصادی در دانشگاههای شهرستان سرعین را ضروری دانست.