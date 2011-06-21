نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر ، عصر سه شنبه در مراسمی با حضور جمشیدی ها رئیس سازمان بازرگانی، رحیمی مدیرعامل سازمان همیاری های شهرداری ها، وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاهای بین المللی استان چهارمین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان، سومین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی همزمان با دومین نمایشگاه تخصصی شیرینی و شکلات در محل دائمی نمایشگاههای بین الملی قزوین افتتاح شد.

در این نمایشگاه که در فضایی به مساحت بیش از دو هزار مترمربع و به مدت شش روز برگزار خواهد شد تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در رشته های مرتبط با موضوع کودک و ورزش محصولات خود را در90 غرفه عرضه خواهند کرد.



در این نمایشگاه تولید کنندگان و فعالان بخش کودک و ورزش استانهای تهران، قزوین، قم، اصفهان، یزد، البرز، مرکز، همدان و کرمان شرکت کرده اند.

علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین در مراسم افتتاح نمایشگاه اظهارداشت: این نمایشگاه با هدف ایجاد نشاط شهروندان و نیز مکانی برای ارائه محصولات تخصصی، آشنایی خانواده ها با محصولات جدید و مرتبط با آموزش و اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، معرفی آخرین تولیدات و محصولات ورزشی و کودک برگزار شده است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین یادآورشد: در بخش کودک و نوجوان این نمایشگاه شرکت های تولید و عرضه

محصولات آموزشی و کمک آموزشی، اسباب بازیها، بازی های فکری، نرم افزار های رایانه ای و تجهیزات اتاق کودک و آموزشگاه های تخصصی تحصیلی و غیرتحصیلی، مراکز کمک آموزشی و مهدهای کودک حضور دارند.

وحدتی تصریح کرد: در حاشیه این نمایشگاه برنامه های متنوعی از قبیل جشنواره بادبادک ها، اجرای موسیقی کودکان، جنگ های شادی و مسابقه نقاشی زنده نیز برگزار می شود.

نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان تا پنجم تیرماه دایر است و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 16.30 لغایت 21 از این نمایشگاه واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی جنب صداوسیما دیدن کنند.