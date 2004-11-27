به گزارش خبرگزاري مهر دكتر محمود عباديان نويسنده و مترجم با اشاره به اين مطلب به ستاد خبري همايش هنرو جهاني شدن گفت:در انزوا ماندن و مهجور بودن زبان فارسي در ميان زبانهاي ديگر زنده دنيا، از مهمترين موانع عمده جهاني شدن هنر و ادبيات ايران است.

وي افزود: اين يك واقعيت است كه زبان فارسي حتي به نسبت زبان تركي از خصلت جهاني كمتري برخوردار است و همين امر باعث شده كه بسياري از زمينه هاي هنري ما چون ادبيات كلاسيك مان كه قابليت جهاني بسياري هم دارد، آنگونه كه بايد و شايد به خوبي دردنيا شناخته نشود.

استاد دانشگاه مفيد قم با اشاره به قابليت هاي هنر ايراني براي جهاني شدن گفت: صرف نظرازهنرهاي تجسمي اسلامي - ايراني مانند بناها، مساجد و ساختمانها كه براساس اعتقاد و آداب و رسوم ايراني ساخته شده اند ، درميان هنرهاي ديگر، مثل موسيقي مقامي ازموقعيت بهتري نسبت به هنرهاي ديگر برخوردار است.

وي در ادامه پيرامون جهاني شدن و ارتباط آن با اقتصاد و سياست گفت: شكي نيست كه فعاليت هاي فرهنگي - هنري به نحوي از انحاء درارتباط مستقيم و درواقع تابعي از متغيرهاي اقتصاد و سياست و بخصوص تكنولوژي است و امروزه با گسترش صنعت و تكنولوژي، هنرهم به صورت ديگري عرضه مي شود. البته نبايد فراموش كرد كه هنر همواره با تكنيك به گونه اي پيوند خورده است و اصلا كلمه "تخنه" كه در نوشته هاي يونانيان قديم از جمله افلاطون به چشم مي رود، ريشه لغوي كلمه تكنيك فعلي است ، زيرا در يونان قديم هنر بخشي از تخنه يا تكنيك محسوب مي شد.

وي در پايان افزود: هنر اصولا خصلت آوانگارد و پيشرو دارد و مانند اجزاي ديگر فرهنگ، تابع بي چون و چراي اقتصاد و سياست نيست، چون در ذات خود خصلتي سنت شكن دارد.