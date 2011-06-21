رابطه قاهره-تهران مهمترین پرونده پیش رو/ اهمیت فراوان روابط با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم،الجزیره و محیط، منابع خبری اعلام کردند : ائتلاف جوانان انقلابی اخوان المسلمین حزب جدیدی با نام "التیار المصری"(جریان مصری) تشکیل داده اند.

در بیانیه حزب جدید اهداف و برنامه های آن، که شامل توجه به نیازهای مردم، تقویت جامعه مدنی و برقراری عدالت اجتماعی، توجه به دمکراسی و آزادی در مصر است، تشریح شده است.

خبر دیگر از مصر اینکه "عبدالله الاشعل" معاون وزیر امور خارجه اسبق مصر و نامزد ریاست جمهوری این کشور، آشتی ملی میان فتح و حماس و از سرگیری روابط میان تهران-قاهره را مهمترین پرونده های پیش روی وزارت خارجه مصر در آینده دانست.

استاد حقوق بین الملل دانشگاه قاهره تصریح کرد: روابط با ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. پس از انقلاب ژانویه شور و شوق خاصی در دو کشور برای از سرگیری روابط وجود داشت، این پرونده به وسیله رئیس جمهوری آینده حل و فصل خواهد شد.



اما اخبار جدید از اوضاع حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر حاکی است که بیمارستان و پزشک آلمانی با معالجه مبارک موافقت کرده اند.

مقامات بیمارستان "هایدلبرگ" آلمان اعلام کردند: "مارکوس بوشلر" پزشکی که عملیات جراحی قبلی را بر روی مبارک انجام داده بود، آماده معالجه وی است.

این اعلام آمادگی پس از آن اعلام می شود که دادستانی مصر با حضور پزشک آلمانی بر بالین مبارک موافقت کرده بود.