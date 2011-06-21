به گزارش خبرنگار مهر،سید یونس حسینی عصر سه شنبه در اولین کارگاه آموزشی آشنایی با روش های نوین تامین مالی شهرداریها دربابلسر افزود: این همایش در راستای قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و قانون بودجه سال جاری کشور برگزار می شود.



وی هدف از برگزاری این مراسم را کمک به شهرداریها برای توسعه منابع مالی و ایجاد درآمد پایدار عنوان کرد وگفت: آشنایی با روش های نوین تامین مالی با محوریت اوراق مشارکت، آموزش برنامه ریزی راهبردی و ارائه طرح جامع تامین مالی پروژه های توسعه شهری از اهداف دیگر این همایش است.



حسینی با اشاره به نامگذاری امسال به نام "جهاد اقتصادی" از سوی مقام معظم رهبری و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و همچنین ابلاغ برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه ۹۰ کشور بیان داشت: با رشد و توسعه شهرها نگاه مدیران شهری می بایستی از نگاه صرف خدماتی به برنامه ریزی ساماندهی و توسعه شهری تغییر یابد .



وی افزود: ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نیازمند گذر از روش های سنتی و مراجعه به روش های نوین تامین منابع اقتصادی جهت هزینه های پروژه های عمرانی است.



مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران اظهار امیدواری کرد تا برگزاری این گونه کارگاه های آموزشی تخصصی نتایج مفیدی برای شهرداری ها و در نهایت شهروندان داشته باشد.



حسینی تصریح کرد: شهرداریها باید از اتکاء به درآمدهای ساختمانی و عوارض محوری رهایی یابند.