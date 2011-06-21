به گزارش خبرنگار مهر،سید یونس حسینی عصر سه شنبه در اولین کارگاه آموزشی آشنایی با روش های نوین تامین مالی شهرداریها دربابلسر افزود: این همایش در راستای قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و قانون بودجه سال جاری کشور برگزار می شود.
وی هدف از برگزاری این مراسم را کمک به شهرداریها برای توسعه منابع مالی و ایجاد درآمد پایدار عنوان کرد وگفت: آشنایی با روش های نوین تامین مالی با محوریت اوراق مشارکت، آموزش برنامه ریزی راهبردی و ارائه طرح جامع تامین مالی پروژه های توسعه شهری از اهداف دیگر این همایش است.
حسینی با اشاره به نامگذاری امسال به نام "جهاد اقتصادی" از سوی مقام معظم رهبری و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و همچنین ابلاغ برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه ۹۰ کشور بیان داشت: با رشد و توسعه شهرها نگاه مدیران شهری می بایستی از نگاه صرف خدماتی به برنامه ریزی ساماندهی و توسعه شهری تغییر یابد .
وی افزود: ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نیازمند گذر از روش های سنتی و مراجعه به روش های نوین تامین منابع اقتصادی جهت هزینه های پروژه های عمرانی است.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران اظهار امیدواری کرد تا برگزاری این گونه کارگاه های آموزشی تخصصی نتایج مفیدی برای شهرداری ها و در نهایت شهروندان داشته باشد.
حسینی تصریح کرد: شهرداریها باید از اتکاء به درآمدهای ساختمانی و عوارض محوری رهایی یابند.
ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل شهری و شوراهای استانداری مازندران از شهرداران خواست تا نسبت به تدوین طرح جامع تامین مالی پایدار در شهرداریهای استان اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار مهر،سید یونس حسینی عصر سه شنبه در اولین کارگاه آموزشی آشنایی با روش های نوین تامین مالی شهرداریها دربابلسر افزود: این همایش در راستای قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و قانون بودجه سال جاری کشور برگزار می شود.
نظر شما