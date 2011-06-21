فرحبخشیان از آیینه داران ملکوت عترت بود

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که عصر سه شنبه در سالن همایشهای دانشکده کشاورزی ورامین قرائت شد، آمده است:

" شعر شکوهمند فارسی در دامان فرهنگ و معارف ژرف و آسمانی اسلام و قرآن متولد و در پرتو آموزه های برخاسته از این سرچشمه های زلال رشد یافت و بالید تا به فتح قله های کمال برای بیان عمیق ترین اندیشه ها و زلال ترین احساسهای بشری نائل آمد.

میراث جاودان شعر فارسی، در فرازهایی از تاریخ افتخار آفرینش، آنگاه که در آیینه شعر آیینی با فضیلتها و محبت نبی اکرم(ص) و اهل بیت پیوند خورده است، دیدگان بشریت را به تماشای تصاویری فرا می خواند که بر قله کرامت انسان می درخشند و انگشت اشارتشان سمت سعادت را در گذرگاه تاریخ به جویندگان حقیقت و راستی نشان می دهد.

حسن فرحبخشیان، شاعر خورشید ستایی که امروز به احترام کلمات آسمان سیرش گرد آمده ایم، از آیینه داران ملکوت عترت بود و عمری در مأذنه فضیلت، گلبانگ عشق را فریاد کرد و با اقتدا به سید و سالار ظلم ستیزان تاریخ – اباعبدالله الحسین(ع) – در اوج خفقان ستمشاهی بر یزیدیان زمان نهیب زد که:پیام رهبر ایران در این جهان این است/ سکوت در بر ظالم خلاف آیین است/ چو دید عکس خمینی، به خویش گفتا شاه/ کسی که کاخ مرا زیر و رو کند این است.

و در اوج شور و شیدایی در حبس طاغوتیان بود که ابوذر زمان – آیت الله طالقانی – او را ژولیده شوریده خاکی خطاب کرد و بدینسان حسن فرحبخشیان، از آن پس ملقب به ژولیده نیشابوری شد، تخلصی که چند دهه همگام با انقلاب اسلامی، حسن ختام پر شورترین شعرهای آیینی و انقلابی قرار گرفت و کلامش، شورآفرین مجالس و محافل مذهبی در حسینیه ها و تکایا و مساجد سراسر کشور بود.

او نه تنها با قلم به توصیف و تبیین ارزشهای اسلام و انقلاب پرداخت که با قدم نیز گام در این مسیر نهاد و علاوه بر آنکه فرزند رشیدش را تقدیم این راه روشن کرد، با حضور در کربلای جبهه های دفاع مقدس، به صف رزمندگان و عاشوراییان پیوست و با شعرخوانی در خطوط مقدم به تهییج رزمندگان و شورآفرینی در روحیه سلحشوری آنان پرداخت.

اکنون، ژولیده، این شاعر آیینی و انقلابی به تمام مفهوم مردمی، در حرف حرف مدایح و مراثی ارادتمندانه ای که سروده و در زیر و بم تمام حنجره هایی که شعر او را زمزمه یا فریاد می کنند، لحظه لحظه به میلادی دوباره می رسد و همنفس کلمات شعرش و اصواتی که آنها در فضا می پراکنند، بر محمل بال ملائک به پرواز در می آید و در طواف حرم دوست، سکر سماعی عارفانه گوارای وجودش می شود.

امید است با برگزاری مراسمی از این دست، بتوانیم ضمن ارج نهادن به مقام شامخ این مفاخر، موجبات پیوند هرچه بیشتر نسل جوان را با فرهنگ و هنر و ادبیات آیینی فراهم آوریم."

تجلیل مشاور وزیر ارشاد از ژولیده نیشابوری

محمدعلی رامین پیش از قرائت متن پیام وزیر ارشاد در این همایش اظهار داشت: ژولیده شاعری دلسوخته و فرهیخته بود که تجلیل از وی، تکریم مفاخر شعر آیینی کشور است.

مشاور وزیر ارشاد افزود: وقتی به پاسداشت حریم یک انسان عارف که بیانی شیوا و شعری ماندگار داشته می پردازیم، یادمان باشد که غالبا این انسانها گنگهای خواب دیده ای هستند که برخی مسائل را دیده اند و توانسته اند منتقل کنند و برخی از تعابیر و مفاهیمی که به آنها القا شد، نگفتند و رفتند.