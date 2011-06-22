روند اجرای مصوبات روستایی سفرهای دولت در فارس مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بشارتی سه شنبه شب در جلسه بررسی روند اجرایی مصوبات مرتبط با روستاهای استان در طی سفرهای اول، دوم و سوم ریاست جمهوری تصریح کرد: یکی از دلایل موفقیت استان فارس در بحث اجرای کردن مصوبات سفرهای هیئت دولت در روستاها، سفرها و سرکشیهای مسئولان استان به مناطق محروم است.

وی ادامه داد: سرعت اجرایی کردن مصوبات در روستاهای استان فارس قابل قبول است و با چنین سرعتی تمامی مصوبات روستایی دور اول ودوم تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

رئیس مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به اعتبارت استان در بخش مناطق محروم افزود: در سال جاری اعتباری بالغ بر 16 میلیارد و 200 میلیون تومان در قالب اعتبارات تملک دارایی از ظرفیت ملی به حساب استان واریز شده است.

بشارتی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه افزایش اعتبارات استان فارس در سال جاری فرصتی برای رسیدگی به مشکلات مناطق روستایی و محروم است، گفت: بودجه سال 90 ابلاغ شده و افزایش بودجه استان در سال جاری فرصتی را مهیا کرده که به مشکلات روستاها و شهرستانها رسیدگی شود.

مشاور رئیس جمهور یادآور شد: طی بازدیدهایی که از روستاهای استان انجام شد شاهد بودیم که به دلیل خشکسالی چند سال اخیر بی آبی مهمترین مشکل این روستاهاست که باید هرچه سریعتر آنها را برطرف کرد.

بشارتی تاکید کرد: سال جاری باید به عنوان سال عمران و آبادانی روستاهای استان مطرح شود زیرا بودجه به وفور به این استان سرازیر خواهد شد.