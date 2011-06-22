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۱ تیر ۱۳۹۰، ۸:۵۷

یکی از ضرورتهای تبلیغی توجه به نسل جوان است

یکی از ضرورتهای تبلیغی توجه به نسل جوان است

ماهشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تبلیغات اسلامی ماهشهر گفت: یکی از ضرورتهای تبلیغی، توجه به نسل جوان و آشنایی با نیازمندیهای روحی و روانی آنهاست.

سید علی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به سالگرد تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی به دستور امام خمینی(ره) و روز اطلاع رسانی دینی اظهار داشت: این رسالتی است که توجه به آن در دنیای کنونی و با توجه به تهاجم فرهنگی استکبار، اهمیتی دوچندان یافته، زیرا دشمن در کمین فرهنگ و دین جهان اسلام بوده و در صدد القای بی هویتی بر جامعه جهانی به ویژه جهان اسلام است.

وی ادامه داد: رساندن پیامهای زندگی آفرین خداوند، رسالتی بزرگ است که دستهای یاری دهنده همگان را می طلبد و آنچه امروزه جایگاه و اهمیت تبلیغ را بیش از پیش می سازد، تلاش مستمر و بی وقفه سازمانهای استعماری با تکیه بر بودجه های کلان، برای ترویج دینهای منسوخ، به منظور کم فروغ ساختن نور اسلام است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی ماهشهر افزود: دستهای آشکار و پنهان شیاطین در ویران ساختن بنیاد عقیده و اخلاق با ایجاد شبهه در مبانی دینی و ترویج مفاسد اخلاقی، مسئولیت همگان را برای رساندن پیامهای نورانی اسلام به سرزمین تفتیده دلهای مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان دو چندان می سازد.

وی افزود: یکی از ضرورتهای تبلیغی، توجه به نسل جوان و آشنایی با نیازمندی های روحی و روانی آنهاست و بی گمان راه روشنی که جوانان امروز و هر روز جامعه دینی را به ارمغان جاودان و سعادت آفرین می رساند، تنها ارائه جلوه های زیبای دین داری، فراهم سازی فضای پرجاذبه معنویت اندیشی و بیان آموزه های زنده، پویا و هم سو با جاذبه های فطری، احتیاجات روحی و توان مندی های جسمی خواهد بود.

سرپرست اداره تبلیغات ماهشهر ادامه داد: جوانان، ارزشهای واقعی و معارف روشنگر مذهبی را با قالبی نو، به روز، پرتنوع و همراه با هم زبانی و مهربانی می طلبند و شیفته دین باوری، فضیلت پذیری، احساس خداجویی، خداپرستی و درست فهمی مبانی دینی اند.
کد مطلب 1341167

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