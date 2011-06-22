شبکه روشنایی معابر اهواز بهینه سازی و اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله حضرتی اظهار داشت: ایجاد یک روشنایی مطلوب و با کیفیت در سطح معابر شهری اهواز همواره مورد تقاضای شهروندان اهوازی بوده که این شرکت به منظور رضایتمندی مردم نسبت به اجرای طرحهای بهینه سازی روشنایی معابر در دو مرحله اقدام کرده است.

وی افزود: در مرحله اول این پروژه نسبت به بهینه سازی و توسعه شبکه روشنایی معابر ورودی های شهرستان اهواز اقدام شد که در آن تمام پایه و چراغ های قدیم روشنایی معابر مسیرهای ورودی شهرستان اهواز جمع آوری و پایه و چراغهای جدید با طرح و رنگهای متنوع جایگزین آنها شده است.



حضرتی ادامه داد: در مرحله دوم این پروژه که هم اکنون در حال اجرا است؛ طرح اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر درون شهری شهرستانهای اهواز، حمیدیه و ملاثانی در دستور کار قرار گرفته که در این طرح چراغ های جدید و با رنگهای مختلف که دارای کیفیت بالاتر و توان مصرفی کمتری هستند جایگزین چراغهای موجود خیابانهای اصلی و فرعی مناطق شهری می شود.



مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز تصریح کرد: در طراحی شبکه روشنایی معابر ضمن ایجاد یک روشنایی استاندارد و با کیفیت باید زیبایی پایه های روشنایی و چراغ های مورد استفاده نیز مورد توجه قرار گیرد که بدین منظور این شرکت در طرح های جدید روشنایی معابر از تکنیک رنگ و طرح های متنوع در پایه و چراغ های روشنایی جدید استفاده کرده که موجب بهبود چهره مبلمان شهری گشته و رضایتمندی مردم و مسولین را به همراه داشته است.

