12500هکتار اراضی ملی از زمین خواران پس گرفته شد

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این اراضی ملی دارای 370 میلیارد ریال ارزش بود که اززمین خواران سودجوباز پس گرفته شده است.

وی گفت: مشخص نبودن حدود وحریم اراضی ملی از مهمترین علل سوء استفاده افراد سود جو درضبط زمین های دولتی است.

مظفری، مبارزه قاطع با اخلاق گران نظم و امنیت عمومی، قاچاق مواد مخدر، توزیع مشروبات الکلی، پیشگیری از وقوع جرم و تسریع رسیدگی به پرونده های قضایی را از رویکردهای قوه قضایی در سال 90 دانست.

رئیس کل دادگستری استان عملکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های ورودی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در سال گذشته 250 هزار پرونده به دادسراها وشوراهای حل اختلاف استان وارد شده که علاوه بر این پرونده ها 16 هزار پرونده هم از سال های قبل رسیدگی و مختومه شده است.