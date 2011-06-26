تیم جودوی جوانان ایران به اهداف خود در تورنمنت کره جنوبی رسید

مجید زارعیان در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن بیان این مطلب افزود: این دوره از مسابقات با حضور تیم‌های تایوان، جمهوری چک، گوام، هنگ کنگ، ایران، ژاپن، قزاقستان، روسیه، فیلیپین، آمریکا، مغولستان و کره جنوبی در سطح بسیار بالایی برگزار شد و جوانان در یک میدان سخت محک خوردند که در نهایت توانستیم به یک مدال نقره، دو عنوان پنجمی و دو عنوان هفتمی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: هدف ما از حضور در این مسابقات شناخت نقاط ضعف جوانان و کسب تجربه بود. جوانان جودوی ایران باید در تورنمنت‌هایی این چنینی شرکت کرده و آبدیده شوند تا بتوانیم در میدان‌های رسمی به نتایج بهتری برسیم.

سرمربی تیم جودوی جوانان ایران در مورد عملکرد اعضای این تیم در مسابقات بین المللی کره جنوبی گفت: چهار عضو این تیم برای اولین بار بود که حضور در یک میدان برون مرزی را تجربه می کردند. فکری، رفیعی و قجر مبارزات خوبی به نمایش گذاشتند، جلالین در مبارزه اول خوب نبود ولی در ادامه بهتر مبارزه کرد، خطیری عالی بود و اگر ناداوری نبود باید به مدال طلا دست پیدا می کرد، ملک محمدی با توجه به کاهش وزن حضور موفقی نداشت، ما روی این جودوکار برای طلای آسیا حساب باز کرده‌ایم و محرمی هم در اندازه‌های خود ظاهر شد.

زاعیان مشکل تیم جودوی جوانان ایران را کمبود تجربه عنوان کرد و افزود: اکنون می دانیم کجای کار هستیم و از نفرات خود چگونه و تا چه میزانی باید انتظار داشته باشیم. در مدت زمان باقی مانده تلاش داریم مشکلات فنی را رفع کرده و با آمادگی کامل راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا شویم.

وی در پایان تصریح کرد: به تیم خود و این جوانان اعتقاد دارم. هر چند کار دشواری پیش رو دارم ولی می دانم که می توانیم همانند دوره گذشته در رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق باشیم.

قابل ذکر است رقابت‌های جودو قهرمانی جوانان آسیا مهرماه سالجاری در تایلند برگزار خواهد شد.