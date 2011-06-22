صادرات گمرک زنجان 400 درصد رشد داشت

میرهاشم سیداحمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: در خردادماه امسال بیش از 20 میلیون دلار کالا از طریق گمرک زنجان صادر شده است و این در حالی است که در سال گذشته در همین ماه، میزان صادرات 5 میلیون دلار بوده است.

وی با یادآوری اینکه در 3 ماهه اول سال گذشته میزان صادرات از طریق گمرک استان 18 میلیون دلار ثبت شده است، گفت: این در حالی است که با رشد 135 درصدی صادرات، این میزان در 3 ماهه سال‌جاری از مرز 44 میلیون دلار گذشته است.

سیداحمدی، به محقق شدن صادرات محصول دوغ پگاه زنجان از طریق گمرک استان به حجاج، اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه صادرات دوغ پگاه زنجان به عربستان در گذشته توسط شرکت صنایع شیر صورت می‌گرفت در حال حاضر انجام این کار از طریق گمرک زنجان انجام شده و عواید بسیاری برای استان به همراه دارد.

مدیرکل گمرک استان زنجان با بیان اینکه هر هفته 6 کامیون دوغ با نام تجاری پگاه زنجان از طریق گمرک استان صادر خواهد شد، ادامه داد: این اقدام، توسعه صادرات محصولات کشاورزی را گسترش خواهد داد.