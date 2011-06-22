افت و قطعی مکرر برق در جنوب کرمان/ انشعابهای غیرمجاز دردسر مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور شاهد اقلیمهای متفاوت در شمال و جنوب استان است بطوریکه شهرستانهای شمالی سردسیر و شهرستانهای جنوبی کرمان جز مناطق گرمسیر و شرجی محسوب می شوند.

شدت گرما در شهرستانهای جنوبی کرمان به حدی است که از اواسط فصل بهار در این مناطق شاهد دمای هوای 45 تا 50 درجه در این مناطق هستیم و تنها راه زندگی در این مناطق نیز استفاده از کولرهای گازی است از سوی دیگر وجود زمینهای کشاورزی گسترده در این مناطق موجب استفاده گسترده کشاورزان از موتو پمپهای کشاورزی در این مناطق شده است که خود بخش قابل توجهی از مصرف شبکه برق جنوب استان کرمان را شامل می شود.

گرمای طاقت فرسای 50 درجه ای و قطعی مکرر برق

در چنین شرایطی طی روزهای اخیر و در اوج گرمای هوا مردم این مناطق شاهد قطعی مکرر برق و افت ولتاژ هستند بطوریکه قادر به استفاده از وسایل سرمایی نیستند و متاسفانه قعطی برق نیز در ساعات اوج مصرف روی می دهد که دقیقا در گرمترین ساعات روز است.

بروز این وضعیت و افت ولتاژ برق به دلیل مصرف بالا در ساعات اوج مصرف همچنین موجب شده است وسایل برقی برخی مناطق از جمله روستاهای بخش مرکزی جیرفت، منوجان و نرماشیر دچار مشکل شود.

اما مسئولان دلیل وضعیت کنونی را انشعابات غیر مجاز برق اعلام می کنند، هر چند طی سالهای گذشته طرحهایی برای مقابله با جمع آوری انشعابات غیر مجاز در این مناطق انجام شده است اما این روند همچنان ادامه دارد و فرهنگ سازی برای رفع مشکل کنونی ضروری است.

افت شدید ولتاژ در کنار خرابی وسایل برقی برخی ساکنان جنوب کرمان موجب شده مردم به سایه درختان روی بیاورند

اما مهمترین عامل بروز چنین مشکلی در جنوب استان کرمان خشکسالی های پیاپی است که موجب شده است مردم به دلیل از دست دادن منابع آبی خود به یکباره به سمت مراکز جمعیتی برخوردار از آب هجوم ببرند و به همین دلیل شاهد افزایش جمعیت در این مناطق هستیم که عملا با زیر ساختهای موجود در این مناطق همخوانی ندارد.

سوی دیگر سکه نیز عدم تناسب زیر ساختها برای تامین نیاز مصرف کنندگان است که در فصول گرم سال به شدت تقاضا افزایش می یابد و شبکع برق قادر به تامین این نیاز نیست.

رفع مشکل نیاز به حرکت جهادی مسئولان دارد/ لزوم تامین اعتبار

فرماندار منوجان در این خصوص طی گفتگویی با مهر اظهارداشت: مردم منوجان طی روزهای اخیر و در گرمای شدید هوا با مشکل قطعی برق مواجه هستند.

جهانگیر تشکری افزود: مسئولان برق جنوب کرمان اجرای طرحهای در راستای حل مشکل افت ولتاژ جنوب کرمان سخن می گویند که باید با یک اقدام جهادی با توجه به سال جهاد اقتصادی در راستای حل این معضل اقدام کنند.

این مسئول اضافه کرد: دمای هوا در این شهرستان بسیار گرم و شرجی است و در ساعات ظهر تا 49 درجه ثبت شده است.

وی با اشاره به نزدیکی این مناطق به خلیج فارس گفت: گرمای هوا با توجه به رطوبت بالا عملا مشکل ساز شده است و این مسئله به خصوص در بخش آسمینون و روستاهای بخش مرکزی مشاهده می شود.

تشکری ادامه داد: مردم این مناطق همچنین از خراب شدن موتورهای وسایل برقی خود گله مند هستند.

فرماندار منوجان به نظر می رسد با اختصاص دو میلیارد تومان اعتبار و تکمیل طرح خط 132 کیلو ولت منوجان این معضل برطرف می شود.

وی ادامه داد: در صورت بهره برداری از این سیستم 50 درصد افت برق در بخش مرکزی و 30 درصد بخش آسمینون حل خواهد شد.

بخش قابل توجهی از انرژی به صورت غیر مجاز استفاده می شود

مسئول امور شبکه برق جیرفت نیز در خصوص اعتراض روستائیان بخش مرکزی این شهرستان گفت: 140 مگا وات برق در اوج مصرف استفاده می شود که متاسفانه 30 درصد آن به دلیل انشعابات غیر مجاز هدر می رود.

رضا رشیدی ادامه داد: توسعه بی رویه روستاها و جمعیت موجود در بخش مرکزی جیرفت منجر به استفاده بیش از حد از برق در ساعات اوج مصرف شده است و بعضا مردم به استفاده غیر مجاز نیز روی آورده اند که خارج از کنترل است.

وی گفت: متاسفانه برخی کشاورزان نیز در اوج مصرف برق موتورهای کشاورزی خود را روشن می کنند که طبیعتا دیگر قادر به تامین نیاز شبکه با توجه به زیر ساختهای موجود نیستیم.

وی رفع مشکل در جیرفت را نیز نیازمند شش میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار دانست.

فرماندار نرماشیر در شرق کرمان نیز گفت: یکی از مشکلات شهرستان تازه تاسیس نرماشیر افت شدید برق است.

محمود سام نژاد ادامه داد: باید برنامه ریزی لازم در راستای حل این مشکل انجام شود زیرا با توجه به گرمسیر بودن منطقه قطعی مکرر برق به مشکل هر روز مردم تبدیل شده است.