هشدار درباره احتمال فروپاشی یورو/ اعتراضات در یونان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "جک استراو" در سخنانی در مجلس انگلیس گفت : البته اینکه این اتفاق فوری و با سرعت رخ دهد، بدتر از مرگ تدریجی آن است.

این اظهارات پس از هشدار صندوق بین المللی پول مطرح می شود که درآن صندوق اعلام کرد درصورتی که اعضای به یونان کمک نکنند اقتصاد جهانی می تواند دچار مشکل شود.

استراو افزود: آنچه دولت باید به جای پناه گرفتن در پشت راحت طلبی و شانه خالی کردن انجام دهد این است که ما نباید تصور کنیم منطقه ای که از آن به منطقه یورو نام برده می شود نمی تواند دوام بیاورد.وی از دولت کشورش خواست تا از اعطای بسته جدید به یونان حمایت کند.

از سوی دیگر، بحران بدهی ها در یونان که نخستین بسته مالی را نیزاز اروپا دریافت کرده، هنوز حل نشده است.

جرج پاپاندرئو، نخست وزیر این کشور دو روز پیش وارد بروکسل شد تا درباره بازپرداخت بدهی ها و همچنین درخواست برای اعطای بسته جدید مالی از اروپا کمک بخواهد.

کارشناسان در بروکسل و لندن بر این باورند که اگر اروپا می خواهد خود را واکسینه کند باید از اعضای کمکهای مالی بیشتر به یونان حمایت کند.این تلاشها درحالی است که یونان همچنان صحنه اعتراضات گسترده به طرح ریاضت اقتصادی دولت این کشور است.

با وجود این اعتراضات جرج پاپاندرئو، شب سه شنبه توانست با اختلاف کمی رای اعتماد پارلمان یونان را کسب کند.از ۳۰۰ نماینده پارلمان، ۱۵۵ نماینده به دولت رای اعتماد دادند، اما در مقابل ۱۴۳ نماینده با کابینه او مخالفت کرده اند.

پاپاندرئو در سخنرانی خود در پارلمان خواستار حمایت از برنامه اش برای جلوگیری از ورشکستگی کشور شد. وی همچنین رای اعتماد به دولت را به مثابه تلاش برای نجات و تغییر در این کشور دانست.

به گزارش آسوشیتدپرس، شکست احتمالی نخست وزیر یونان در کسب رأی اعتماد پارلمان می توانست آینده طرح ریاضت اقتصادی در این کشور را در پرده ابهام قرار دهد و پیامدهای بسیاری بدی برای اقتصاد کشورهای اروپایی به همراه داشته باشد.

پیش از رای اعتماد پارلمان به نخست وزیر یونان، پیش بینی شده بود که دولت بتواند از پارلمان رای اعتماد بگیرد. حزب سوسیالیست که پاپاندرئو نیز عضو آن است، در پارلمان 300 نفری یونان اکثریت کرسی ها را در اختیار دارد.

جرج پاپاندرئو هفته گذشته به دنبال گسترش مخالفتها با طرح ریاضت اقتصادی به ویژه در درون حزب خود، مجبور به ترمیم کابینه شد و وزیر دارایی را تغییر داد. در همین حال، آونجلوس ونیزلوس، وزیر جدید دارایی یونان، روز سه شنبه گفته بود که پارلمان به طرح ریاضت اقتصادی تا پایان ماه ژوئن رای خواهد داد تا از این طریق شروط اتحادیه اروپا برای دریافت کمک های بعدی را محقق کند.

وزیر دارایی یونان می گوید: پارلمان هفته آینده به لایحه کاهش هزینه و صرفه جویی ۴۰ میلیارد دلاری رای خواهد داد.

دولت یونان هشدار داده است، تبعات دریافت نکردن وام ۱۷ میلیارد دلاری کشورهای اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای این کشور فاجعه بار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، یونان با وجود اینکه سال گذشته کمکهایی از صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا دریافت کرد، اما نتوانسته بر مشکلات اقتصادی خود غلبه کند و اکنون بدهی های این کشور از مرز ۳۵۰ میلیارد یورو گذشته و این کشور در حال حاضر به کمکهای فوری نیاز دارد.

سیاست ریاضت اقتصادی که تاکنون به اعتصابها و تظاهرات متعدد در یونان انجامیده توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به این کشور پیشنهاد شده است. اجرای سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی، از جمله شروط اتحادیه اروپا و سازمان‌های پولی بین‌المللی برای پرداخت وام اضطراری به یونان است، تا این کشور از ورشکستگی رهایی یابد.