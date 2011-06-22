شیطنت AVC برای حضور ایران در لیگ جهانی/ تیم ملی اولویت است نه پیکان

محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تصمیم AVC برای برگزاری تنها یک دیدار میان تیمهای ایران و چین و درخواست ایران جهت برگزاری این بازی به صورت رفت و برگشت توضیح داد و اظهارداشت: کنفدراسیون والیبال آسیا با درخواست ما به این شرط که هر دو بازی در چین برگزار شود، موافقت کرده است که این مورد تائید ما نیست.
وی با بیان اینکه با این شرط ایران به همان تصمیم اولیه برای انجام همان یک دیدار برابر چین جهت کسب مجوز حضور در رقابتهای انتخابی لیگ جهانی راضی است، یادآور شد: اگر قرار باشد هر دو بازی در چین برگزار شود، همان یک بازی را انجام میدهیم اما همچنان تلاش داریم تا زمان برگزاری بازی از 20 تیرماه برای مدت حداقل 10 روز به تاخیر بیفتد.
رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه امروز چهارشنبه برنامه نهایی AVC برای زمان دیدار تیمهای ایران و چین مشخص می شود در مورد علت انتخاب چین به عنوان میزبان این بازی خاطرنشان کرد: اتخاذ این تصمیم با توجه به رنکینگ جهانی بوده است. در قاره آسیا تیمهای چین و ژاپن رنکینگ جهانی بالاتری از ایران دارند اما کرهایها پائینتر از ما هستند. به همین دلیل است که ما میزبان نیستیم.
داورزنی ادامه داد: طبق تاکید فدراسیون بینالمللی والیبال تا پیش از پایان تیرماه باید نماینده قاره آسیا مشخص شود تا فاصله زمانی 22 جولای تا 14 اوت به مصاف نماینده آفریقا برود و تیم برنده این دیدار هم با آخرین تیم سقوط کرده از فصل جاری مسابقات لیگ جهانی بازی کند. البته دیدارهای این مرحله به صورت رفت و برگشت برگزار میشود.
وی در پاسخ به این سوال "چرا فرم ثبتنام لیگ جهانی در آخرین روز از مهلت تعیین شده به ایران رسید؟"، گفت: این هم از شیطنت AVC و شاید هم بی برنامگی این کنفدراسیون است. رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا در ریاض زندگی میکند و مقر دبیرخانه این کنفدراسیون هم در چین است. "لیو" دبیر AVC است و مسئولیت همین دبیرخانه را هم دارد. این موضوع در ارسال دیرهنگام فرم بی تاثیر نبود. شاید اگر پیگیریهای خود ما نبود نمیتوانستیم برای مسابقات امسال ثبتنام کنیم.
رئیس فدراسیون والیبال در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تداخل نسبی زمان مسابقات باشگاههای آسیا با انتخابی لیگ جهانی و پیشنهادی که پیمان اکبری برای اعزام یک تیم واحد در قالب تیم ملی به هر دو این رویدادها داده است، توضح داد.
وی گفت: نمیتوانیم تیم ملی را به مسابقات باشگاههای آسیا اعزام کنیم. این رقابتها و چگونگی حضور پیکان مهم است اما به هر حال اولویت با تیم ملی است. تمام کارهای انجام شده در فدراسیون والیبال برای داشتن تیم ملی قویتر و رسیدن لیگ جهانی و اهداف دیگر است. البته خوشبختانه بازیکن خوب به اندازهای داریم که ترکیب پیکان هم قوی تشکیل شود.
داورزنی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه "اما در حال حاضر بازیکنان زیادی در تیم ملی مصدوم هستند. فکر نمیکنید با این شرایط کار برای داشتن دو ترکیب خوب هم برای پیکان و هم برای تیم ملی سختتر شود؟"، تصریح کرد: به هر حال شرایط موجود این است. باید صبر کنیم تا مصدومان هم بهبود پیدا کرده و بازگردند. ضمن اینکه بنا به شرایط آرش کمالوند در تیم نیروهای مسلح است و امیر غفور هم در تیم جوانان. ین هم از مشکلات دیگری است که باید با آن کنار بیائیم.
رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد که با توجه به مصدومیتها و غیبت اجباری برخی بازیکنان عمدهترین مشکل ایران از ناحیه پشت خط زن و دریافت کننده است.
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