شیطنت AVC برای حضور ایران در لیگ جهانی/ تیم ملی اولویت است نه پیکان

محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تصمیم AVC برای برگزاری تنها یک دیدار میان تیم‎های ایران و چین و درخواست ایران جهت برگزاری این بازی به صورت رفت و برگشت توضیح داد و اظهارداشت: کنفدراسیون والیبال آسیا با درخواست ما به این شرط که هر دو بازی در چین برگزار شود، موافقت کرده است که این مورد تائید ما نیست.

وی با بیان اینکه با این شرط ایران به همان تصمیم اولیه برای انجام همان یک دیدار برابر چین جهت کسب مجوز حضور در رقابت‎های انتخابی لیگ جهانی راضی است، یادآور شد: اگر قرار باشد هر دو بازی در چین برگزار شود، همان یک بازی را انجام می‎دهیم اما همچنان تلاش داریم تا زمان برگزاری بازی از 20 تیرماه برای مدت حداقل 10 روز به تاخیر بیفتد.

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه امروز چهارشنبه برنامه نهایی AVC برای زمان دیدار تیم‎های ایران و چین مشخص می شود در مورد علت انتخاب چین به عنوان میزبان این بازی خاطرنشان کرد: اتخاذ این تصمیم با توجه به رنکینگ جهانی بوده است. در قاره آسیا تیم‎های چین و ژاپن رنکینگ جهانی بالاتری از ایران دارند اما کره‎ای‎ها پائین‎تر از ما هستند. به همین دلیل است که ما میزبان نیستیم.

داورزنی ادامه داد: طبق تاکید فدراسیون بین‎المللی والیبال تا پیش از پایان تیرماه باید نماینده قاره آسیا مشخص شود تا فاصله زمانی 22 جولای تا 14 اوت به مصاف نماینده آفریقا برود و تیم برنده این دیدار هم با آخرین تیم سقوط کرده از فصل جاری مسابقات لیگ جهانی بازی کند. البته دیدارهای این مرحله به صورت رفت و برگشت برگزار می‎شود.

وی در پاسخ به این سوال "چرا فرم ثبت‎نام لیگ جهانی در آخرین روز از مهلت تعیین شده به ایران رسید؟"، گفت: این هم از شیطنت AVC و شاید هم بی برنامگی این کنفدراسیون است. رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا در ریاض زندگی می‌کند و مقر دبیرخانه این کنفدراسیون هم در چین است. "لیو" دبیر AVC است و مسئولیت همین دبیرخانه را هم دارد. این موضوع در ارسال دیرهنگام فرم بی تاثیر نبود. شاید اگر پیگیری‎های خود ما نبود نمی‎توانستیم برای مسابقات امسال ثبت‎نام کنیم.

رئیس فدراسیون والیبال در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تداخل نسبی زمان مسابقات باشگاه‎های آسیا با انتخابی لیگ جهانی و پیشنهادی که پیمان اکبری برای اعزام یک تیم واحد در قالب تیم ملی به هر دو این رویدادها داده است، توضح داد.

وی گفت: نمی‎توانیم تیم ملی را به مسابقات باشگاه‎های آسیا اعزام کنیم. این رقابت‎ها و چگونگی حضور پیکان مهم است اما به هر حال اولویت با تیم ملی است. تمام کارهای انجام شده در فدراسیون والیبال برای داشتن تیم ملی قویتر و رسیدن لیگ جهانی و اهداف دیگر است. البته خوشبختانه بازیکن خوب به اندازه‎ای داریم که ترکیب پیکان هم قوی تشکیل شود.

داورزنی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه "اما در حال حاضر بازیکنان زیادی در تیم ملی مصدوم هستند. فکر نمی‎کنید با این شرایط کار برای داشتن دو ترکیب خوب هم برای پیکان و هم برای تیم ملی سخت‎تر شود؟"، تصریح کرد: به هر حال شرایط موجود این است. باید صبر کنیم تا مصدومان هم بهبود پیدا کرده و بازگردند. ضمن اینکه بنا به شرایط آرش کمالوند در تیم نیروهای مسلح است و امیر غفور هم در تیم جوانان. ین هم از مشکلات دیگری است که باید با آن کنار بیائیم.

رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد که با توجه به مصدومیت‎ها و غیبت اجباری برخی بازیکنان عمده‎ترین مشکل ایران از ناحیه پشت خط زن و دریافت کننده است.