رعایت حقوق شهروندی مددجویان در تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی زندانها موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف رشیدی در دیدار با کارشناسان زندان مرکزی کرمانشاه، اظهار داشت: رعایت دقیق آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اجرای کامل قوانین و مقررات و توجه به حقوق مشروع مددجویان ازجمله مواردی است که تضمین کننده حقوق شهروندی آنان است.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه تصریح کرد: دفتر حقوق شهروندی زندانیان، اداره قضایی و بازرسی زندانها مکلفند ضمن پی گیری مستمر وضعیت زندانیان ، اقدام لازم را در جهت ایفای حقوق شهروندی مددجویان به عمل آورند.

رشیدی دستورالعمل حقوق شهروندی را احترام به کرامت ذاتی انسانی دانست و یادآور شد: اگر حقوق شهروندی زندانیان بطور کامل رعایت و بستر اصلاحی و تربیتی نیزبه نحو مطلوب توسعه و نهادینه شود، زمینه بازگشت مستعد بزهکاران به جامعه فراهم خواهد شد.

وی افزود: توجه به نیازهای مددجویان صرف نظر از نوع جرم و بزه ارتکابی و پذیرش آنان با وضعیت موجود و همچنین تلاش در جهت مرتفع نمودن مشکلات پیش روی بخشی از اهداف تبیین شده حقوق شهروندی است.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه تاکید کرد: در صورت برخورد مناسب عوامل اجرایی و مددکاران و احصاء حقوق مددجویان بسیاری از دغدغه های موجود منتفی و موجب تسهیل در اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی خواهد شد.

رشیدی در ادامه تصریح کرد: کارشناسان، مددکاران و مسئولین ذیربط در تمام سطوح ضمن رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی مددجویان بر اجرای صحیح آن نیز نظارت و به گونه ای فعالیت نمایند که سلب آزادی و شرایط حبس مانع برخورداری آنان از حقوق قانونی نشود.

وی در پایان افزود: دقت شود بجز مواردی که مقامات صلاحیتدار قانونی معین می کنند، مددجویان از سایر حقوق شهروندی خود برخوردار و حفظ شخصیت و کرامت انسانی آنان مانند سایر اقشار جامعه مدنظر قرار گیرد و وضعیت موجود طوری ساماندهی شود که بهره برداری لازم از بستر اصلاحی و تربیتی ایجاد شده در جهت تغییر نگرش و بازگشت توانمند مددجویان به جامعه و خانواده پس از آزادی فراهم شود.