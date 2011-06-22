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۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

رعایت حقوق شهروندی مددجویان در تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی زندانها موثر است

رعایت حقوق شهروندی مددجویان در تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی زندانها موثر است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه گفت: رعایت حقوق شهروندی و اجتماعی مددجویان و فراهم کردن بستر مناسب بازگشت آنان به جامعه، از اولویت های اصلی نظام زندانبانی اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف رشیدی در دیدار با کارشناسان زندان مرکزی کرمانشاه، اظهار داشت: رعایت دقیق آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اجرای کامل قوانین و مقررات و توجه به حقوق مشروع مددجویان ازجمله مواردی است که تضمین کننده حقوق شهروندی آنان است. 

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه تصریح کرد: دفتر حقوق شهروندی زندانیان، اداره قضایی و بازرسی زندانها مکلفند ضمن پی گیری مستمر وضعیت زندانیان ، اقدام لازم را در جهت ایفای حقوق شهروندی مددجویان به عمل آورند.

رشیدی دستورالعمل حقوق شهروندی را احترام به کرامت ذاتی انسانی دانست و یادآور شد: اگر حقوق شهروندی زندانیان بطور کامل رعایت و بستر اصلاحی و تربیتی نیزبه نحو مطلوب توسعه و نهادینه شود، زمینه بازگشت مستعد بزهکاران به جامعه فراهم خواهد شد.

وی افزود: توجه به نیازهای مددجویان صرف نظر از نوع جرم و بزه ارتکابی و پذیرش آنان با وضعیت موجود و همچنین تلاش در جهت مرتفع نمودن مشکلات پیش روی بخشی از اهداف تبیین شده حقوق شهروندی است.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه تاکید کرد: در صورت برخورد مناسب عوامل اجرایی و مددکاران و احصاء حقوق مددجویان بسیاری از دغدغه های موجود منتفی و موجب تسهیل در اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی خواهد شد.

رشیدی در ادامه تصریح کرد: کارشناسان، مددکاران و مسئولین ذیربط در تمام سطوح ضمن رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی مددجویان بر اجرای صحیح آن نیز نظارت و به گونه ای فعالیت نمایند که سلب آزادی و شرایط حبس مانع برخورداری آنان از حقوق قانونی نشود.

وی در پایان افزود: دقت شود بجز مواردی که مقامات صلاحیتدار قانونی معین می کنند، مددجویان از سایر حقوق شهروندی خود برخوردار و حفظ شخصیت و کرامت انسانی آنان مانند سایر اقشار جامعه مدنظر قرار گیرد و وضعیت موجود طوری ساماندهی شود که بهره برداری لازم از بستر اصلاحی و تربیتی ایجاد شده در جهت تغییر نگرش و بازگشت توانمند مددجویان به جامعه و خانواده پس از آزادی فراهم شود.

کد مطلب 1341334

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