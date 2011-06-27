فقط کتاب ریاضی اول ابتدایی تغییر می کند/ حذف مردودی از کارنامه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و مسئولیت مستقیم تالیف کتابهای درسی را نیز برعهده دارد.

گفتگویی با وی درباره علت تاخیرهای متعدد در تصویب برنامه درس ملی و اجرای آن، عدم هماهنگی بین نظام آموزشی مدارس و دانشگاهها و نظام ارزشیابی غلط در مدارس داشتیم که در ادامه می خوانید:

* خبرگزاری مهر: آقای دکتر بیشتر از دو سال از وعده اجرای سند برنامه درسی ملی گذشته اما با این وجود حتی پای این سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب هم نرسیده است، چرا؟

- دکتر بهرام محمدیان: علت تاخیر این است که در فرایند تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نظراتی داشتند و تغییراتی در برخی از راهبردها و راهکارها ایجاد شد و همه اینها باعث می شود تصویب برنامه درس ملی تحت شعاع قرار گیرد و به همین جهت کار با سرعت کمی پیش برود.

لازمه این است که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هر چه سریعتر به سند تحولی رای دهند که خوب برخی از اعضا نظراتی دارند که باعث رفت و برگشت به کمیسیون های مربوط می شود و مباحث نظری هم نوعی است که هرچقدر گفتگو بیشتر شود میدان سخن گفتن وجود دارد و فرایند کار را طولانی می کند.

* پس باید حداقل سه تا چهار سال دیگر منتظر ماند تا برنامه درسی ملی تصویب شود و به مرحله اجرا در بیاید؟

- نه! ما در سازمان پژوهش بنا داریم از امسال برنامه درس ملی به ویژه آن بخش که جزو موارد قطعی است، را به کار ببندیم تا اززمان بندی کاریمان عقب نمانیم به همید علت هم اکنون در پایه اول ابتدایی تغییرات کتابهای درسی را آغاز کردیم و در این زمینه نگاهمان همسو سازی کتابهای آموزشی با برنامه درسی ملی هست.

* تغییرات به طورکلی صورت می گیرد یا جزئی؟

- از یک درصد تا 20 درصد را فعلا به عنوان هدف خودمان قرار داده ایم تا بازسازی و بهسازی کنیم و یک همسو سازی با برنامه درس ملی اتفاق بیفتد؛ اینکه می گویم یک تا 20 درصد لازمه اش این است که در مولفه های دیگر هم تغییر ایجاد شود مثلا در این برنامه پیش بینی کردیم که فضاهای آموزشی ما متنوع شود یا اردوهای علمی برگزار شود و همچنین بتوانیم از رسانه های دیگری غیر از کتاب استفاده کنیم اما هم اکنون شرایط برای تغییر و ایجاد تمام این موارد نیست و به مقطع زمانی سه تا چهار سال نیاز داریم؛ شعارمان را هم با همسو سازی آغاز کردیم.

*یعنی چه کتابهای جدیدی تالیف شده اند؟

- برای سال تحصیلی جدید در پایه اول ابتدایی فقط درس ریاضی به طور کلی تغییر یافته و کتاب جدیدی برای آن تالیف شده است.

* جهت گیری کتابها چگونه خواهد بود؟

- رویکرد اصلی ما شکوفایی فطرت است، همه درسها این سیاست را دنبال می کند یعنی پرورش تفکر، خلاقیت، پاسخگویی به نیازهای درونی ، آداب و مهارتهای زندگی، به طور مثال ریاضی سال اول 14 تم اصلی دارد، علاوه بر آموزش ریاضی، یکی از این تم ها پرورش خلاقیت و تفکر یا آموزش مهارت زندگی همچون آداب و بهداشت غذا خوردن است علاوه بر این به بهداشت جسمی و روانی تاکید داریم.

از طرفی ما یک برنامه تکلیفی در خصوص هدفمند کردن یارانه ها داریم که به دانش آموزان بیاموزیم از اسراف و ایجاد ضایعات جلوگیری کنند به طور مثال در یک درس آموزش استفاده از نان را به دانش آموزان می دهیم که چگونه دور ریز آن کمتر باشد. تم دیگری که در ریاضیات دنبال می شود قانونگرایی و نظم و ترتیب است به طور مثال عبور از خط کشی ، در حین اینکه تعداد خط کشی ها را یاد می گیرند که بشمارند، تم قانونگرایی آموزش داده می شود و احتمال اینکه از محیط بیرون مدرسه هم استفاده کنیم، وجود دارد.

* به غیر از کتاب ریاضی تغییر دیگری که نداشتیم؟

- کتاب علوم ساماندهی و سازماندهی شده و مباحثش تغییر یافته، کتاب فارسی و قرآن هم بهسازی و غنی سازی شده است ولی کتاب ریاضی به طور کلی تغییر یافته چرا که 30 سال به همان شکل باقی مانده بود و با برنامه درس ملی همسویی نداشت.

* پس این طور که معلوم است تغییر کتابهای درسی سرعت کمتری از آن چیزی که قبلا عنوان شده بود دارد چراکه وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد همه کتابهای اول ابتدایی در سال تحصیلی پیش رو جدید التالیف هستند؟

- به هر حال یک خانه تکانی را درحوزه تالیف کتابهای درسی طی 6 سال آینده خواهیم داشت؛ تغییر کتابها تراکمی است یعنی کتاب سال اول را که تغییر دادیم دوم هم تغییر می یابد البته برخی از درسها تراکمی و وابسته به هم نیستند و نیاز به تقدم و تاخر در تغییر آنها نیست، برخی از دروس هستند که آموزش شان به هم پیوسته است مثل ریاضی، فارسی، علوم، زبان انگلیسی، لذا تغییر آنها را کلید زده ایم و هر سال تغییر می یابند.

* آقای دکتر! عنوان می شود آنچه که به عنوان ریاضی در دوران متوسطه در مدارس آموزش داده می شود، با استانداردهای جهانی فاصله دارد و در برخی از موارد آموزش آنها نیاز نیست.

- برخی از مطالب صرف ادعا است، بعضی از مواقع فضای غلطی را درست می کنند و افراد هم به دلایل مختلف آن راعنوان می کنند؛ ما جدول آموزشی داریم که ناشی از نیازهای کشورمان است، ما از یک طرف باید رابطه بین دوره راهنمایی و متوسطه را ایجاد کنیم و از طرفی در دبیرستان آموزش نیمه تخصصی داشته باشیم که دانش آموز را برای بازار کار آماده کنیم، ما نمی توانیم بین دوره دبیرستان و راهنمایی فاصله بگذاریم باید به نوعی شیبش ملایم باشد که از راهنمایی به متوسطه انتقال داده شود، البته ریاضی سال اول دبیرستان که ریاضی 17 سال تغییر پیدا نکرده و موجب افت تحصیلی شده بود را تغییر دادیم.

دوسال مطالعه تغییرات ما نشان داد که میزان قبولی در این درس بالا رفته و رضایتمندی دانش آموزان از ریاضی پایه اول بیشتر شده، این تغییر بهینه بوده است، البته ریاضی دوم و سوم هم باید تغییر کند.

* پس این مورد را به صورت ضمنی قبول دارید؟

- نه این گونه نیست، اتفاقا بنده از این افراد که موضوعات این چنینی را مطرح می کنند، سئوال دارم که آیا امکان فاصله انداختن زیاد آموزشهای دبیرستان با دانشگاه هست؟ آیا نباید دوره متوسطه با دانشگاه پیوند داشته باشد، ما پیش دانشگاهی مان همین نقش را ایفا می کند، در این دوره اصل هدف این بود که دانش آموز آمادگی ورود به دروس دانشگاهی را داشته باشد، در دانشگاه مطالبی ارائه می شود که اگر در دوره پیش دانشگاهی دانش آموزان را آماده نکنیم از تحصیل باز می مانند لذا سطح آموزش در این دوره با متوسطه تفاوت دارد و این یک جهش است که از آن ناگریزیم تا در جهشی که روبه دانشگاه می شود، مشکلی پیش نیاید، اما اینکه گفته می شود آنقدر مشکل است که در اروپا در دانشگاه تدریس می شود اینگونه نیست.

* پس مشکل ضعف علمی دانش آموزان در برخی از دروس مانند ریاضی که خودتان اشاره کردید، چیست؟

- ما علاوه بر متون آموزشی کارهای دیگری هم باید بکنیم چرا که محیطهای پیرامون آموزش و شیوه تدریس هم تاثیر دارد، بخشی از اینکه کیفیت آموزش در دوره متوسطه دستخوش ضعف می شود ناشی از کنکور دانشگاهها است یعنی آموزشها باید به صورت مباحثه اتفاق می افتاد مخصوصا در سه سال آخر، اما چون مبنا ورود به دانشگاه ، کنکور است و کنکور هم تست دارد، دانش آموزان و معلمان ما به جای اینکه مطالعه کنند تا بفهمند، می خوانند تا حفظ کنند بنابراین در کلاسهای کنکور به جای آموزش درس، تکنیک های تست فرا می دهند، بعد فرد وارد دانشگاه که می شود می بیند دروس سخت هستند.

*جالب اینکه همه مسئولان مشکل را می دانند کجاست ولی آن را حل نمی کنند.

- این مشکلات باید جای دیگری حل شود، اینکه مسئولان می گویند باید کنکور را حذف کنیم، دقیقا روی نقطه درستی دست گذاشته اند اما نباید بگوییم که محتوای آموزشی سخت است چرا که بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان ما شب امتحان درس را می خوانند و بعد کنار می گذارند، بعد که سئوال می پرسیم یادشان نیست لذا باید از افراد پرسید که دلایل خود که می گویید کتابهای درسی سخت است چیست و کدام تحقیق میدانی را انجام داده اید؛ ممکن است کتاب درسی ما از دانشگاه گامبیا سخت تر باشد، اما اگر ما مقایسه می کنیم باید درست باشد و از کشورهای رقیبمان ارزیابی داشته باشیم.

* در حالی از استاندارد کتابهای درسی حمایت می کنید که به جز اظهار نظر دانش آموزان با هوش عادی درباره کتابهای درسی، دانش آموزان مدارس تیزهوشان عنوان می کنند مطالب کتابهای درسی سطح پایینی دارند و برای رشد علمی آنها کافی نیست؟

- آموزش و پرورش عمومی برای استعدادهای مشترک متوسط و متوسط رو به بالا و برای دانش آموز در دورترین نقطه روستایی تا مرکز شهر است، در واقع برنامه ریزی ها متمرکز است و جدا عمل نمی شود.

* در همه دنیا اینگونه است؟

نه اینطور نیست، در کشورهای دیگر برای استعدادهای متفاوت برنامه مختلف ارائه می شود اما فعلا در کشور ما نظام برنامه ریزی متمرکز است و زمانی که متمرکز است یعنی ما باید مشترک استعدادها را در نظر بگیریم.

در دنیا استعدادهای متفاوت کتابهای جداگانه دارند، در برخی از کشورها تولید محتوای متنوع را دارند، ما در کشورمان در برخی از رشته ها این کار را شروع کردیم و نظام چند تالیفی دارم به طور مثال در فنی و حرفه ای برای یک درس چند منبع را معرفی کرده ایم یا هم اکنون در سه درس دوره راهنمایی در برخی از استانها دو کتاب تالیف شده است همچنین در برنامه درس ملی پیش بینی کردیم تا 20 درصد تولید محتوا را به استان واگذار کنیم، تمام این موارد باید تجربه شود و نمی توان بی گدار به آب زد.

* قبول دارید برنامه درسی دوره دانشگاهی از هم گسیخته است؟

- من نمی خواهم وارد این بحث شوم چون بعدا باید به اما و اگرهای نظام عالی آموزشی را هم پاسخ دهم.

* از هم گسیختگی نظام آموزشی مدارس و دانشگاهها را چطور؟

- بی ربط نیستند باید بگوییم ارتباط کامل نیست، ما الزاما در دوره متوسطه دو جانب قضیه یعنی برنامه درسی دوره راهنمایی و بعد دوره دانشگاه را در نظر می گیریم.

* پس چرا تا به الان این دو دوره با هم هماهنگ نشده اند؟

- چرا که باید برنامه های آموزش عالی را تغییر داد؛ یکی از مشکلات ما در حوزه آموزش همین است، اصلا اینکه در شورای عالی می گویند همه این تحولها باید همسو باشد و نوسازی نظام آموزشی کشور از یک منطق واحدی پیروی کند برای رفع همین مشکل است.

* پس چطور این دو باید با هم هماهنگ شوند؟

- تفاوتی که دانشگاه با مدرسه دارد این است که در اینجا ما نظام برنامه ریزی متمرکز داریم، کتاب درسی متمرکز داریم اما در دانشگاه در شورای گسترش، رشته ای تصویب شده و تنها سرفصلها عنوان می شود؛ بنده که استاد هستم سرفصلها را می گیرم و یک زمان جزوه خودم را ارائه می دهم یک بار کتاب دانشگاهی را معرفی می کنم و ....آیا بعدها دانشگاه این نوع آموزش را کنترل می کند یا نه سرجای خود.

آموزش و پرورش ما مسائل متعددی دارد که ما باید الویت بندی و با سرانگشت تدبیر باز کنیم چرا که اگر با دندان باز کنیم نه تنها باز نمی شود گره آن بیشتر هم می شود؛ هم اکنون دو نگاه عامیانه و تخصصی به آموزش و پرورش داریم؛ نگاه عامیانه این است که افراد براساس حس خود برداشت می کنند که مشکل از معلم، کتاب، مدرسه و...است حتی مسئولان هم در برخی از موارد فکر می کنند اگر باید مشکلی حل شود باید از طریق کتاب باشد، مثلا وقتی می واهند ترافیک را حل کنند می گویند در کتاب بنویسیم یا مشکل انرژی یا ...در حالیکه کتاب یک وسیله و رسانه در یادگیری است.

* یکی از مواردی که در نحوه تدریس کتابهای درسی تاثیر بسزایی دارد، ارزشیابی تحصیلی است؛هم اکنون بسیاری از معلمان ما براساس این مولفه تدریس می کنند و دانش آموزان برای نمره درس می خوانند.

- ارزشیابی یک حلقه از فرایند یاددهی و یادگیری است و جدا از آن محسوب نمی شود؛ در امتحان باید یاددادن اتفاق بیفتد در حالیکه ما فکر می کنیم ارزشیابی مرحله پایانی است که باید یادگیری سنجیده شود و بگوییم دانش آموز قبول است یا نه؟

صحبت شما درست است؛ هم اکنون ارزشیابی مستقل از یادگیری و یاددهی است، می گویند نمره امتحانات نهایی در کنکور موثر است، همین باعث می شود دانش آموزان دنبال کتاب تست زنی و نمونه سئوال می روند و حتی برخی از همکاران 30 تا سئوال می دهند می گویند امتحان از همین است و کتاب را در آن خلاصه می کنند.

لذا در دوره ابتدایی ارزشیابی را توصیفی کرده ایم تا هر دانش آموز نسبت به خود سنجیده شود، این روش باعث می شود دانش آموز در یک فضای رقابتی با دیگران نیفتد که دچار استرس شود و خانواده ها هم به تبع با هم رقابت نمی کنند، دانش آموز وقتی با خودش مقایسه شود روند پیشرفت کاری اش هم مشخص می شود. در برنامه درسی ملی گفته ایم که بخشی از ارزشیابی ما باید توصیفی و بخشی باید تشریحی و بخشی عملی باشد به طور مثال ارزشیابی حرفه و فن با علوم و عربی متفاوت است.

* در نظام ارزشیابی جدید مردودی دانش آموزان را هم داریم؟

خیر، گذر تحصیلی داریم؛ البته هنوز مقررات ارزشیابی تحصیلی مورد بحث واقع نشده و در دست بررسی است اما بنده معتقد هستم گذر تحصیلی هر ماده درسی باید جدا باشد، اینگونه نیست که انگیزه درسی دانش آموز را از بین ببریم به همین دلیل در برنامه درسی بحثی را تحت عنوان صلاحیتهای مشترک و دروس تخصصی داریم.

* با تشکر از وقتی که به ما دادید.